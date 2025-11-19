У ніч проти 19 листопада Україна пережила ще один страшний напад — російські окупанти атакували низку областей ударними дронами і ракетами різного типу.

У Тернополі ворог вдарив по житлових багатоповерхівках, внаслідок чого 20 людей загинуло, а 66 – дістали поранення. Також росіяни атакували Харківську, Львівську, Івано-Франківську, Київську, Миколаївську, Черкаську, Чернігівську, Дніпропетровську, Хмельницьку та Донецьку області.

На черговий акт терору відреагували українські зірки. Вони поділилися своїми емоціями та висловили співчуття сім’ям загиблих і постраждалих.

Зараз дивляться

Масований обстріл України 19 листопада: реакція зірок

Подружжя Григорія та Христини Решетників опублікувало відео з наслідками удару по багатоповерхівці у Тернополі, наголосивши, що Росія хоче знищити українців, але їм це ніколи не вдасться.

– Серце на шмаття. Пряме влучання в багатоповерхівку – не військовий об’єкт. Хочуть лякати, хочуть знищувати українців, але ніколи не вдасться, бо чим більше таких подій стається – тим більша прірва між нами і ненависть до тих, хто прийшов нас знищити. Нехай великим мужам цього світу стане розуму зупинити це жахіття! Світе, може досить просто спостерігати? Не можу зрозуміти, як в XXI столітті таке може відбуватися? – йдеться у повідомленні.

Ведуча і блогерка Аліна Шаманська зізналася, що після сьогоднішніх новин про масований обстріл України “всередині все стає чорним”.

Співачка Оля Полякова повідомила, що у зв’язку із сьогоднішніми подіями переносить прем’єру свого кліпу на п’ятницю, 21 листопада.

– Сьогодні Україна знову пережила пекельний масований російський обстріл. Харків, Тернопіль, Львівщина, Івано-Франківщина… Зруйновані будинки, поранені, загиблі. У Тернополі людей досі дістають з-під завалів… Мої найщиріші співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних і дім, – написала артистка.

За словами телеведучої Маші Єфросиніної, її серце зараз з містами, які постраждали через дії російських терористів.

– Чергова мить, коли бачиш кадр зруйнованого будинку й навіть боїшся думати, скільки згодом оголосять загиблих, – написала ведуча, опублікувавши фото зруйнованої багатоповерхівки у Тернополі.

Телеведучий Олександр Педан підтримав жителів міст, які сьогодні вночі опинилися під ворожою атакою.

– Тернопіль, Харків, Львів… Тримайтесь, ми з вами, – написав він.

Артист Дмитро Монатик висловив найщиріші співчуття сім’ям загиблих та постражлих внаслідок масованого обстрілу України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.