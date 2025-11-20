Хор Гомін поддержал жителей Тернополя, пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки 19 ноября.

Артисты сообщили, что перечисляют 1 млн грн на нужды тех, кто пережил трагедию. К инициативе также присоединились Львовский органный зал и театральное агентство.

Хор Гомін поддержал Тернополь

В Гомоні подчеркнули, что Тернополь имеет особое значение для коллектива. Это второй город в Украине по количеству их концертов, и среди хористов есть те, для кого Тернополь – родной.

– Новость разорвала сердце на куски. К сожалению, жизни людей не вернуть. Но мы обязаны поддержать тех, кто пострадал от кровавой атаки наших “соседей”, – говорится в совместном заявлении.

Коллектив пообещал обнародовать отчет о переданных средствах в соцсетях.

Атака на Тернополь: что известно о последствиях

По состоянию на утро 20 ноября количество погибших и раненых остается неизменным. В результате удара по жилым домам погибли 26 человек, среди них трое детей. Более 90 жителей получили ранения, в том числе 18 детей. Без вести пропавшими считаются 22 человека.

Напомним, что россияне нанесли удар по Тернополю утром 19 ноября. Оккупанты атаковали город ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Попадания пришлись на две многоэтажки – в первой вспыхнул пожар, во второй были разрушены конструкции с 3-го по 9-й этаж.

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил, что город подвергся ударам как ракетами, так и Шахедами. Над городом поднимались столбы дыма, что было видно из разных районов. Поисково-спасательная операция продолжается.

