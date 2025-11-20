Хор Гомін підтримав жителів Тернополя, які постраждали внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 19 листопада.

Артисти повідомили, що переказують 1 млн грн на потреби тих, хто пережив трагедію. До ініціативи також долучилися Львівський органний зал та театральна агенція.

Хор Гомін підтримав Тернопіль

У Гомоні наголосили, що Тернопіль має особливе значення для колективу. Це друге місто в Україні за кількістю їхніх концертів, і серед хористів є ті, для кого Тернопіль – рідний.

– Новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших “сусідів”, – йдеться в спільній заяві.

Колектив пообіцяв оприлюднити звіт про передані кошти у соцмережах.

Атака на Тернопіль: що відомо про наслідки

Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих і поранених залишається незмінною. Унаслідок удару по житлових будинках загинуло 26 людей, серед них троє дітей. Понад 90 мешканців дістали поранення, включно з 18 дітьми. Зниклими безвісти вважаються 22 людини.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Тернополю вранці 19 листопада. Окупанти атакували місто ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Влучання припали на дві багатоповерхівки – у першій спалахнула пожежа, у другій було зруйновано конструкції з 3-го по 9-й поверх.

Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив, що місто зазнало ударів як ракетами, так і Шахедами. Над містом підіймалися стовпи диму, що було видно з різних районів. Пошуково-рятувальна операція триває.

