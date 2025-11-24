Актор та гуморист Арам Арзуманян потрапив до лікарні після падіння в оркестрову яму під час вистави в Харкові.

Він вийшов на звʼязок із шанувальниками, розповів подробиці інциденту та як почувається зараз.

Арам Арзуманян упав в оркестрову яму

Нещасний випадок стався ввечері 23 листопада під час фінального номера вистави Ladies’ Night. Артист оступився та зірвався в оркестрову яму.

За повідомленням організаторів, після інциденту актора терміново доправили до харківської лікарні. Медики діагностували травму голови, актор перебуває під наглядом, загрози життю немає.

– Вистава Ladies’ Night у Дніпрі відбудеться сьогодні, як і планувалося. Вистава Особливо одружений таксист, яка мала відбутися 25 листопада в Одесі в Музкомедії, перенесена на 2 лютого 2026 року, – повідомило концертне агентство.

Замість Арзуманяна на сцену у Дніпрі вийде інший актор.

Звернення Арзуманяна з лікарні

Арам Арзуманян підтвердив у сториз, що отримав травму черепа та зараз проходить відновлення.

У відео він подякував прихильникам з Харкова та всім, хто написав йому після інциденту.

Дякую всім, хто написав, і окремо подяка харківським глядачам, які так переймаються, так переживають. Це так приємно, – звернувся до шанувальників актор.

Арам Арзуманян запевнив, що із ним все буде добре, тому одразу після виписки та дозволу лікарів він “продовжить веселити” своїх глядачів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про термінову госпіталізацію народного артиста України Степана Гіги. Співака прооперували, а всі найближчі концерти скасували.

Фото: Арам Арзуманян

