Украинская певица Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении 2023 вместе с Alyona Alyona, прокомментировала возвращение на сцену Нацотбора.

Артистка вошла в лонг-лист из 15 участников, обнародованный организаторами национального этапа конкурса.

Jerry Heil о Нацотборе на Евровидение 2026

Певица отметила, что возвращается на отбор не по личным причинам, а с целью. Хотя и призналась, что ей не хватает той конкурсной атмосферы.

Сейчас смотрят

– Я не ставлю перед собой цель “закрыть гештальт”, хотя да, я очень соскучилась по этому празднику музыки и по семье, которая вокруг него образовалась и частью которой я себя чувствую, – написала Jerry Heil.

Вместе с тем артистка добавила, что стремится одержать победу для Украины на Евровидении. Однако ее главная цель – неизменна.

– Я стремлюсь к победе для нашей музыки в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом! – подчеркнула певица.

Jerry Heil об украинской музыке

Jerry Heil вспомнила об опыте последних двух лет, когда ее команда работала над международными коллаборациями и расширением аудитории.

– Люди приезжают на мои концерты в Украину, чтобы услышать вживую украинскую музыку и, знакомясь с ней, влюбляются в нашу культуру и начинают изучать украинский язык! – заявила артистка.

Напомним, что Jerry Heil и Alyona Alyona представляли Украину на Евровидении 2023 с композицией Teresa & Maria. Дуэт стал одним из фаворитов года и вышел в финал, где занял третье место.

Их номер получил высокую оценку как зрителей, так и профессионального жюри, а сама песня стала хитом в Европе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.