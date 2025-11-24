Jerry Heil объяснила, зачем снова участвует в Нацотборе на Евровидение
- Jerry Heil раскрыла причины, по которым стремится вернуться на сцену песенного конкурса.
- Артистка рассказала о международных слушателях, которые едут в Украину на ее концерты.
- В 2023 году Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на шоу с песней Teresa & Maria.
Украинская певица Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении 2023 вместе с Alyona Alyona, прокомментировала возвращение на сцену Нацотбора.
Артистка вошла в лонг-лист из 15 участников, обнародованный организаторами национального этапа конкурса.
Jerry Heil о Нацотборе на Евровидение 2026
Певица отметила, что возвращается на отбор не по личным причинам, а с целью. Хотя и призналась, что ей не хватает той конкурсной атмосферы.
– Я не ставлю перед собой цель “закрыть гештальт”, хотя да, я очень соскучилась по этому празднику музыки и по семье, которая вокруг него образовалась и частью которой я себя чувствую, – написала Jerry Heil.
Вместе с тем артистка добавила, что стремится одержать победу для Украины на Евровидении. Однако ее главная цель – неизменна.
– Я стремлюсь к победе для нашей музыки в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом! – подчеркнула певица.
Jerry Heil об украинской музыке
Jerry Heil вспомнила об опыте последних двух лет, когда ее команда работала над международными коллаборациями и расширением аудитории.
– Люди приезжают на мои концерты в Украину, чтобы услышать вживую украинскую музыку и, знакомясь с ней, влюбляются в нашу культуру и начинают изучать украинский язык! – заявила артистка.
Напомним, что Jerry Heil и Alyona Alyona представляли Украину на Евровидении 2023 с композицией Teresa & Maria. Дуэт стал одним из фаворитов года и вышел в финал, где занял третье место.
Их номер получил высокую оценку как зрителей, так и профессионального жюри, а сама песня стала хитом в Европе.