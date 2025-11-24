Нацвідбір на Євробачення 2026: хто у довгому списку претендентів на фінал
- У довгий список Нацвідбору потрапили 15 українських артистів.
- Дев'ятку фіналістів визначать після живих прослуховувань.
- Один додатковий учасник пройде завдяки онлайн-голосуванню.
Організатори Нацвідбору на Євробачення 2026 представили лонгліст учасників.
До нього увійшли імена 15 артистів, які змагатимуться за право представити Україну на ювілейному конкурсі у Відні.
Нацвідбір на Євробачення 2026 – лонгліст
Оголосила довгий список музична продюсерка Нацвідбору Джамала, яка прослухала всі заявки, що надійшли на конкурс. У ньому є як добре відомі імена та учасники Нацвідбору минулих років, так і новачки.
- Anstay
- Jerry Heil
- Karyotype
- Khayat
- Laud
- Leleka
- Molodi
- Mon Fia
- Monokate
- Mr. Vel
- Oks
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба.
За словами організаторів, саме з цього списку найближчими днями за результатами живих прослуховувань оберуть дев’ятьох фіналістів. Ще один учасник приєднається до них після окремого онлайн-голосування серед артистів, які залишилися у лонглісті, але не пройшли далі.
Джамала звернулася до єврофанів із проханням давати шанс новим іменам та запевнила, що цей Нацвідбір “буде сповнений відкриттів”.
– Це справді була неймовірна подорож, де я прослухала 451 унікальну заявку. Дуже дякую за кожну історію, ви народжуєте нову музичну історію України. Попереду багато роботи, адже хочеться, щоб кожен голос звучав максимально потужно. Моє завдання – розкрити кожного виконавця і його природу, – зазначила музична продюсерка.
Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі прямого телевізійного концерту. Переможця визначать глядачі та журі, склад якого традиційно обиратимуть онлайн.
Нагадаємо, що минулого року Україну представляв гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray, що посів девʼяте місце.