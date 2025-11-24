Організатори Нацвідбору на Євробачення 2026 представили лонгліст учасників.

До нього увійшли імена 15 артистів, які змагатимуться за право представити Україну на ювілейному конкурсі у Відні.

Нацвідбір на Євробачення 2026 – лонгліст

Оголосила довгий список музична продюсерка Нацвідбору Джамала, яка прослухала всі заявки, що надійшли на конкурс. У ньому є як добре відомі імена та учасники Нацвідбору минулих років, так і новачки.

Зараз дивляться

Anstay

Jerry Heil

Karyotype

Khayat

Laud

Leleka

Molodi

Mon Fia

Monokate

Mr. Vel

Oks

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба.

За словами організаторів, саме з цього списку найближчими днями за результатами живих прослуховувань оберуть дев’ятьох фіналістів. Ще один учасник приєднається до них після окремого онлайн-голосування серед артистів, які залишилися у лонглісті, але не пройшли далі.

Джамала звернулася до єврофанів із проханням давати шанс новим іменам та запевнила, що цей Нацвідбір “буде сповнений відкриттів”.

– Це справді була неймовірна подорож, де я прослухала 451 унікальну заявку. Дуже дякую за кожну історію, ви народжуєте нову музичну історію України. Попереду багато роботи, адже хочеться, щоб кожен голос звучав максимально потужно. Моє завдання – розкрити кожного виконавця і його природу, – зазначила музична продюсерка.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі прямого телевізійного концерту. Переможця визначать глядачі та журі, склад якого традиційно обиратимуть онлайн.

Нагадаємо, що минулого року Україну представляв гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray, що посів девʼяте місце.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.