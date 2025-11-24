Организаторы национального отбора на Евровидение 2026 представили лонг-лист участников.

В него вошли имена 15 артистов, которые будут бороться за право представить Украину на юбилейном конкурсе в Вене.

Нацотбор на Евровидение 2026 – лонг-лист

Объявила длинный список музыкальный продюсер Нацотбора Джамала, которая прослушала все заявки, поступившие на конкурс. В нем есть как хорошо известные имена и участники Нацотбора прошлых лет, так и новички.

Anstay

Jerry Heil

Karyotype

Khayat

Laud

Leleka

Molodi

Mon Fia

Monokate

Mr. Vel

Oks

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба.

По словам организаторов, именно из этого списка в ближайшие дни по результатам живых прослушиваний выберут девять финалистов. Еще один участник присоединится к ним после отдельного онлайн-голосования среди артистов, которые остались в лонг-листе, но не прошли дальше.

Джамала обратилась к еврофанам с просьбой дать шанс новым именам и заверила, что этот Нацотбор “будет полон открытий”.

– Это действительно было невероятное путешествие, где я прослушала 451 уникальную заявку. Большое спасибо за каждую историю, вы рождаете новую музыкальную историю Украины. Впереди много работы, ведь хочется, чтобы каждый голос звучал максимально мощно. Моя задача – раскрыть каждого исполнителя и его природу, – отметила музыкальный продюсер.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года в формате прямого телевизионного концерта. Победителя определят зрители и жюри, состав которого традиционно будут выбирать онлайн.

Напомним, что в прошлом году Украину представляла группа Ziferblat с композицией Bird of Pray, занявшая девятое место.

