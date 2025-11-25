Музыкальный продюсер национального отбора на Евровидение 2026 Джамала рассказала, как выбирала участников лонг-листа.

Накануне организаторы конкурса объявили имена 15 исполнителей, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене в Вене.

Джамала об участниках Нацотбора на Евровидение 2026

Джамала призналась, что почти три месяца посвятила демозаписям исполнителей: она прослушала 451 заявку и выбирала тех, кого могла бы видеть не просто на Нацотборе, а уже на самом Евровидении.

Во время голосования музыкальный продюсер спорила с командой Суспільного, но она осталась приятно поражена компетентностью комиссии.

— В этом году для себя я открыла очень много новых артистов, которых уже не терпится вам показать. И даже тех, кого вы уже знали. Но поскольку это конкурс песни, а не исполнителя, — главное именно произведение. Часто существуют предубеждения, мол, они уже были на этой арене. Но если артист приносит качественную, сильную песню — что с этим делать? Выбирать, — написала Джамала.

Джамала подчеркнула, что присутствие в лонг-листе участников, которые уже участвовали в конкурсе или уже имеют узнаваемость, ничего не значит, ведь важно прежде всего то, чтобы их песня и выступление были достойными пройти дальше.

— И я снова радуюсь, что существует Евровидение, что есть Нацотбор, где каждый может принести свой голос, свою песню и, самое главное, свою харизму и индивидуальность. Почему эти три критерия для меня так важны? Потому что именно они создают тот комплекс, в который мы влюбляемся — в музыкантов, певцов, группы, — отметила она.

Впереди, по словам Джамалы, еще более сложный этап, ведь нужно выбрать участников шорт-листа.

Музыкальный продюсер добавила, что на них с исполнителями ждет много работы над песнями, чтобы уже в феврале все вместе выбрали представителя Украины на Евровидении 2026.

