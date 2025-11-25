Музична продюсерка національного відбору на Євробачення 2026 Джамала розповіла, як обирала учасників лонгліста.

Напередодні організатори конкурсу оголосили імена 15 виконавців, які змагатимуться за право представити Україну на міжнардній арені у Відні.

Джамала про учасників Нацвідбору на Євробачення 2026

Джамала зізналася, що майже три місяці присвятила демозаписам виконавців: вона прослухала 451 заявку і обирала тих, кого могла б бачити не просто на Нацвідборі, а вже на самому Євробаченні.

Зараз дивляться

Під час голосування музична продюсерка сперечалася з командою Суспільного, але вона залишилася приємно враженою компетентністю комісії.

– Цього року для себе я відкрила дуже багато нових артистів, яких вже не терпиться вам показати. І навіть тих, кого ви вже знали. Та оскільки це конкурс пісні, а не виконавця, — головне саме твір. Часто існують упередження, мовляв, вони вже були на цій арені. Але якщо артист приносить якісну, сильну пісню — що з цим робити? Обирати, – написала Джамала.

Джамала наголосила, що присутність у лонглісті учасників, які вже брали участь у конкурсі або вже мають упізнаваність, нічого не означає, адже важливо насамперед те, щоб їхня пісня та виступ були гідними пройти далі.

– І я знову радію, що існує Євробачення, що є Нацвідбір, де кожен може принести свій голос, свою пісню і, найголовніше, свою харизму та індивідуальність. Чому ці три критерії для мене такі важливі? Бо саме вони створюють той комплекс, у який ми закохуємося — у музикантів, співаків, гурти, – зазначила вона.

Попереду, за словами Джамали, ще складніший етап, адже потрібно обрати учасників шортліста.

Музична продюсерка додала, що на них з виконавцями чекає багато роботи над піснями, щоб уже в лютому всі разом обрали представника України на Євробаченні 2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.