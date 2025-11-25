Далі ще складніше: Джамала розповіла, як обирала учасників Нацвідбору
- Джамала зізналася, що майже три місяці присвятила прослуховуванню демозаписів виконавців.
- Попереду, за словами продюсерки, ще складніший етап, адже потрібно обрати учасників шортліста.
Музична продюсерка національного відбору на Євробачення 2026 Джамала розповіла, як обирала учасників лонгліста.
Напередодні організатори конкурсу оголосили імена 15 виконавців, які змагатимуться за право представити Україну на міжнардній арені у Відні.
Джамала про учасників Нацвідбору на Євробачення 2026
Джамала зізналася, що майже три місяці присвятила демозаписам виконавців: вона прослухала 451 заявку і обирала тих, кого могла б бачити не просто на Нацвідборі, а вже на самому Євробаченні.
Під час голосування музична продюсерка сперечалася з командою Суспільного, але вона залишилася приємно враженою компетентністю комісії.
– Цього року для себе я відкрила дуже багато нових артистів, яких вже не терпиться вам показати. І навіть тих, кого ви вже знали. Та оскільки це конкурс пісні, а не виконавця, — головне саме твір. Часто існують упередження, мовляв, вони вже були на цій арені. Але якщо артист приносить якісну, сильну пісню — що з цим робити? Обирати, – написала Джамала.
Джамала наголосила, що присутність у лонглісті учасників, які вже брали участь у конкурсі або вже мають упізнаваність, нічого не означає, адже важливо насамперед те, щоб їхня пісня та виступ були гідними пройти далі.
– І я знову радію, що існує Євробачення, що є Нацвідбір, де кожен може принести свій голос, свою пісню і, найголовніше, свою харизму та індивідуальність. Чому ці три критерії для мене такі важливі? Бо саме вони створюють той комплекс, у який ми закохуємося — у музикантів, співаків, гурти, – зазначила вона.
Попереду, за словами Джамали, ще складніший етап, адже потрібно обрати учасників шортліста.
Музична продюсерка додала, що на них з виконавцями чекає багато роботи над піснями, щоб уже в лютому всі разом обрали представника України на Євробаченні 2026.