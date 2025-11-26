Акторка Тара Рід офіційно звернулася до поліції Розмонта після інциденту у барі готелю DoubleTree в Іллінойсі.

Зірка Американського пирога стверджує, що її “накачали наркотиками”. Поліція підтвердила, що отримала заяву від знаменитості та розпочала розслідування.

Заява Тари Рід – що кажуть у поліції

Управління громадської безпеки Розмонта повідомило, що правоохоронці вже зв’язалися з готелем та збирають відео з камер спостереження.

У день, коли стався інцидент, патрульні та парамедики приїхали на виклик, що людині зле, після чого Рід доставили до лікарні. Додаткових матеріалів тоді не оформлювали, бо акторка не подавала заяву одразу.

Пізніше вона задокументувала перебіг подій та передала все поліції. Тара Рід наголосила, що готова домагатися покарання, і тому подала заяву.

Представник зірки повідомив, що акторка повністю співпрацює зі слідством. Зараз вона відновлюється після того, що сталося, і просить про приватність. Рід також закликала людей бути уважними та не залишати напої без нагляду.

Що сталося в барі готелю

Тара зупинилася в готелі DoubleTree у Розмонті, де мала брати участь у публічному заході. Увечері спустилася до бару й замовила келих білого вина. У лобі, за її словами, перебувала “велика кількість ютуберів”, і ситуація здавалася їй дивною.

Рід вийшла покурити з одним із людей, які там були, а коли повернулася, то побачила серветку, накинуту на її келих. Останнє, що вона пам’ятає, як поруч із ними сіла пара незнайомців. Далі – провал.

– Наступне, що я пам’ятаю, як прокидаюся в лікарні через вісім чи більше годин, – йдеться у заяві.

Акторка стверджує, що той самий чоловік з лобі, з яким вона вийшла покурити перед інцидентом, зв’язався з нею наступного дня. Він надіслав їй відео, зняте того вечора.

За словами Тари Рід, повідомлення було підозрілим, адже чоловік писав, що “може зупинити поширення відео”. Він також сказав їй, що вона сама викликала охорону, і підтвердив, що знаменитість випила лише один келих вина.

В лікарні акторці сказали, що її “накачали в барі”. До клініки Рід потрапила в неадекватному стані.

