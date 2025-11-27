Жена лидера группы Adam Михаила Клименко рассказала о состоянии мужа и анонсировала молебен за его здоровье.

Саша Норова поблагодарила всех неравнодушных за поддержку, молитвы, веру и финансовую помощь.

Михаил Клименко в коме: что известно о его состоянии

В сториз в Instagram Саша Норова опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что сегодня уже девятый день, как Михаил находится в коме.

— Девятый день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет: Привет. Я ему постоянно рассказываю, что со мной происходит за этот день, рассказываю ему о вашей помощи, молитвах, о вашей поддержке и вере. Я ваc благодарю и прошу, пожалуйста, не переставайте со мной дальше молиться и верить. Я верю и молюсь Богу, всем спасибо, — сказала жена музыканта.

Также Саша Норова сообщила, что в пятницу, 28 ноября, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве будет совершен молебен за здоровье Михаила Клименко.

— Искренне приглашаю всех неравнодушных объединиться в общей молитве к Богу за Мишу, — обратилась Норова к поклонникам.

Напомним, 19 ноября Саша Норова сообщила, что Михаил Клименко находится в коме из-за осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.

Один день лечения музыканта обходится в более чем 25 тыс. грн, поэтому семья просит о финансовой помощи.

Фото: Саша Норова

