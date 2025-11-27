Дев’ятий день у комі: дружина лідера гурту Adam розповіла про його стан
- Саша Норова повідомила, що сьогодні вже дев’ятий день, як Михайло Клименко перебуває у комі.
- Дружина музиканта анонсувала молебень за його здоров'я.
- Також вона подякувала усім небайдужим за підтримку.
Дружина лідера гурту Adam Михайла Клименка розповіла про стан чоловіка та анонсувала молебень за його здоров’я.
Саша Норова подякувала усім небайдужим за підтримку, молитви, віру та фінансову допомогу.
Михайло Клименко в комі: що відомо про його стан
У сториз в Instagram Саша Норова опублікувала відеозвернення, в якому повідомила, що сьогодні вже дев’ятий день, як Михайло перебуває у комі.
– Дев’ятий день, як я їду з надією, що він відкриє очі, побачить мене і скаже: Привіт. Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за цей день, розказую йому про вашу допомогу, молитви, про вашу підтримку і віру. Я вам дякую і прошу, будь ласка, не переставайте зі мною далі молитися і вірити. Я вірю і молюся Богу, усім дякую, – сказала дружина музиканта.
Також Саша Норова повідомила, що у п’ятницю, 28 листопада, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві буде звершено молебень за здоров’я Михайла Клименка.
– Щиро запрошую усіх небайдужих об’єднатися у спільній молитві до Бога за Мішу, – звернулася Норова до шанувальників.
Нагадаємо, 19 листопада Саша Норова повідомила, що Михайло Клименко перебуває в комі через ускладнення, викликані туберкульозним менінгітом.
Один день лікування музиканта обходиться в понад 25 тис. грн, тому сім’я просить про фінансову допомогу.
Фото: Саша Норова