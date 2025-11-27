Дружина лідера гурту Adam Михайла Клименка розповіла про стан чоловіка та анонсувала молебень за його здоров’я.

Саша Норова подякувала усім небайдужим за підтримку, молитви, віру та фінансову допомогу.

Михайло Клименко в комі: що відомо про його стан

У сториз в Instagram Саша Норова опублікувала відеозвернення, в якому повідомила, що сьогодні вже дев’ятий день, як Михайло перебуває у комі.

– Дев’ятий день, як я їду з надією, що він відкриє очі, побачить мене і скаже: Привіт. Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за цей день, розказую йому про вашу допомогу, молитви, про вашу підтримку і віру. Я вам дякую і прошу, будь ласка, не переставайте зі мною далі молитися і вірити. Я вірю і молюся Богу, усім дякую, – сказала дружина музиканта.

Також Саша Норова повідомила, що у п’ятницю, 28 листопада, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві буде звершено молебень за здоров’я Михайла Клименка.

– Щиро запрошую усіх небайдужих об’єднатися у спільній молитві до Бога за Мішу, – звернулася Норова до шанувальників.

Нагадаємо, 19 листопада Саша Норова повідомила, що Михайло Клименко перебуває в комі через ускладнення, викликані туберкульозним менінгітом.

Один день лікування музиканта обходиться в понад 25 тис. грн, тому сім’я просить про фінансову допомогу.

Фото: Саша Норова

