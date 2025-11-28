Тина Кароль продемонстрировала свои параметры и сделала признание о фаст-фуде
- Тина Кароль показала точные параметры тела из своего фитнес-приложения.
- Певица призналась, что часто тренируется – график почти без выходных.
Украинская певица Тина Кароль раскрыла свой вес и рост, отвечая на вопросы подписчиков в сториз.
Также поп-дива призналась, сколько раз в неделю тренируется и откровенно высказалась о фастфуде.
Сколько весит Тина Кароль
Артистка опубликовала подробные актуальные данные о своей физической форме. Согласно информации фитнес-приложения, рост Тины Кароль составляет 165 см, вес – 52,2 кг, а ИМТ – 19,2.
Примечательно, что Тина Кароль держит себя в такой прекрасной форме, что даже параметр «возраст тела» система определяет как 38 лет. На самом деле певица в январе этого года отпраздновала 40-летний юбилей.
Артистка также рассказала, что тренируется по пять-шесть дней в неделю. Относительно фастфуда звезда дала однозначный ответ в фото, показав почти съеденную пиццу.
Напомним, в октябре Тина Кароль поразила поклонников очередным спортивным достижением.
Артистка простояла в планке 71 минуту – это 1 час 11 минут без перерывов. Такой результат она назвала своим новым личным рекордом. Ранее она стояла в планке 21 минуту, а этот результат в три раза дольше.
Отметим, что певица активно практикует аштангу и регулярно демонстрирует упражнения, требующие максимальной концентрации.