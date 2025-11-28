Українська співачка Тіна Кароль розкрила свою вагу та зріст, відповідаючи на питання підписників у сториз.

Також попдіва зізналася, скільки разів на тиждень тренується та відверто висловилася щодо фастфуду.

Скільки важить Тіна Кароль

Артистка опублікувала детальні актуальні дані про свою фізичну форму. Згідно з інформацією фітнес-застосунку, зріст Тіни Кароль складає 165 см, вага – 52,2 кг, а ІМТ – 19,2.

Примітно, що Тіна Кароль тримає себе у такій чудовій формі, що навіть параметр “вік тіла” система визначає як 38 років. Насправді співачка у січні цього року відсвяткувала 40-річний ювілей.

Артистка також розповіла, що тренується по пʼять-шість днів на тиждень. Щодо фастфуду зірка дала однозначну відповідь у фото, показавши майже зʼїдену піцу.

Нагадаємо, у жовтні Тіна Кароль вразила шанувальників черговим спортивним досягненням.

Артистка простояла у планці 71 хвилину – це 1 година 11 хвилин без перерв. Такий результат вона назвала своїм новим особистим рекордом. Раніше вона стояла у планці 21 хвилину, а цей результат втричі довший.

Зауважимо, що співачка активно практикує аштангу та регулярно демонструєвправи, які вимагають максимальної концентрації.

