Еврофаны оценили участников Нацотбора 2026: их рейтинг выступлений
- На прослушивание Нацотбора 2026 впервые пригласили еврофанов.
- Они не только первыми услышали песни участников, но и составили рейтинг своих впечатлений.
Впервые на закрытые прослушивания участников Нацотбора 2026 пригласили 11 представителей крупнейших еврофан-сообществ.
Они присоединились к музыкальному продюсеру Нацотбора Джамале, креативному продюсеру Герману Ненову и главе украинской делегации на Евровидении Оксане Скибинской.
Еврофаны получили возможность не только первыми услышать конкурсные песни 15 участников лонг-листа, но и составить рейтинг собственных впечатлений. Они оценили каждое выступление по шкале от 1 до 15 баллов, а затем их оценки подсчитали и оформили в рейтинговую таблицу.
Больше всего еврофанам понравились выступления Leleka, Monokate и Mr. Vel. Также в пятерку лидеров вошли Jerry Heil и Mon Fia.
Далее в рейтинге еврофанов — Molodi, Laud, ЩукаРиба, Karyotype, The Elliens, Anstay и Khayat. Последние три места в таблице достались Oks, Valeriya Force и Марте Адамчук.
Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская отметила, что команде было важно узнать мнение еврофанов на этапе прослушивания. В то же время их предупредили, что все песни еще на стадии подготовки, и к финалу Нацотбора аранжировки, тексты и исполнение будут доработаны.
— Помимо того, что увидели и услышали еврофаны в зале, при определении финалистов Нацотбора будут учтены также видеозаписи выступлений участников на прослушивании. Практика показывает, что довольно часто артисты, которые впечатляют исполнением в зале, не могут достучаться до зрителя через объектив камеры. А Евровидение — это прежде всего телевизионный конкурс. Поэтому не исключаем, что рейтинг еврофанов и список финалистов будут отличаться, — добавила она.
В ближайшие дни состоится прослушивание участников, на котором выберут девятку финалистов Нацотбора 2026.
Среди исполнителей лонглиста, которые не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.
В феврале представителя Украины на Евровидении 2026 определят по результатам голосования жюри и зрителей.