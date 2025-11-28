Уперше на закриті прослуховування учасників Нацвідбору 2026 запросили 11 представників найбільших єврофан-спільнот.

Вони доєдналися до музичної продюсерки Нацвідбору Джамали, креативного продюсера Германа Нєнова та голови української делегації на Євробаченні Оксани Скибінської.

Єврофани отримали можливість не лише першими почути конкурсні пісні 15 учасників лонгліста, а й скласти рейтинг власних вражень. Вони оцінили кожен виступ за шкалою від 1 до 15 балів, а потім їхні оцінки підсумували та оформили у рейтингову таблицю.

Зараз дивляться

Єврофани оцінили учасників Нацвідбору 2026

Найбільше єврофанам сподобалися виступи Leleka, Monokate та Mr. Vel. Також до п’ятірки лідерів увійшли Jerry Heil та Mon Fia.

Далі у рейтингу єврофанів – Molodi, Laud, ЩукаРиба, Karyotype, The Elliens, Anstay та Khayat. Останні три місця у таблиці дісталися Oks, Valeriya Force та Марті Адамчук.

Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що команді було важливо дізнатися думку єврофанів на етапі прослуховування. Водночас їх попередили, що всі пісні ще на стадії підготовки, і до фіналу Нацвідбору аранжування, тексти і виконання будуть доопрацьовані.

– Окрім того, що побачили й почули єврофани в залі, при визначенні фіналістів Нацвідбору будуть враховані також відеозаписи виступів учасників на прослуховуванні. Практика показує, що досить часто артисти, які вражають виконанням в залі, не можуть достукатися до глядача через об’єктив камери. А Євробачення — це передусім телевізійний конкурс. Тож не виключаємо, що рейтинг єврофанів і список фіналістів будуть відрізнятися, – додала вона.

Найближчими днями відбудеться прослуховування учасників, на якому оберуть дев’ятку фіналістів Нацвідбору 2026.

Серед виконавців лонгліста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

У лютому представника України на Євробаченні 2026 визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.