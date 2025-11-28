В пятницу, 28 ноября, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Неделя была посвящена теме ДНК любви – детским воспоминаниям, родовым символам и тому, что формирует наш способ любить.

В выпуске было много откровенных разговоров, резких ревностей и моментов, которые изменили отношения между героинями.

Церемония роз впервые прошла без главного героя – у Тараса внезапно ухудшилось самочувствие.

Как прошел 7 выпуск Холостяка 14

Новый недельный этап проекта начался с больших вечерниц в традиционном украинском стиле. Девушки надели костюмы разных регионов Украины, а Тарас встретил их вместе с ведущим Григорием Решетником.

Во время обрядов, танцев и шутливых конкурсов между героинями снова обострились эмоции – особенно после моментов, когда Тарас уделял кому-то больше внимания. Некоторые девушки не скрывали ревности и прямо выражали недовольство.

Во время вечеринок Тарас успел пообщаться наедине с каждой героиней. После разговора с Валерией он честно прокомментировал свои ощущения.

– Я не чувствую ее сексуальную энергию. Это не значит, что у нее ее нет. Это значит, что она не готова еще ее раскрывать и не готова делиться ею со мной, – признался Цымбалюк.

После этого Валерия завершила свое участие в проекте. Это стало первым неожиданным решением недели.

После совместного ужина Тарас Цымбалюк первым пригласил на индивидуальное свидание Ирочку. Они гуляли по карпатским лесам и записывали “саундтрек отношений” из своих голосов, шагов и смеха.

Вечер продолжился в расслабленной атмосфере с разговорами, которые позволили Тарасу и Ирочке познакомиться еще ближе.

– Если быть откровенным, с Ирочкой я чувствую пока более сильную связь, чем с другими девушками в этом проекте. День офигенный. Это было и романтично, и весело, и глубоко, – резюмировал Холостяк.

Следующей индивидуального свидания дождалась Оксана. Как сказала она сама: “Наконец-то!”. Тарас привел ее в кузницу, где когда-то готовился к роли в сериале Крепостная. Они вместе выковали металлическое сердце.

Во время ужина в уютной атмосфере Тарас заговорил о смешанных чувствах, ведь не может до конца понять, какой Оксана человек.

Тем временем на творческом мастер-классе девушки рисовали мысли и эмоции вином. Задание быстро потеряло атмосферу спокойствия, ведь девушки болезненно относятся к знакам внимания, которые Тарас проявляет не к ним, а к другим героиням.

Еще одно индивидуальное свидание Холостяк провел с Ольгой. Он пригласил ее в гости к мольфару, живущему в карпатских горах. Тот провел ритуал очищения и защиты, а Тарас и Оля, взяв в руки посох под названием мольфа, загадали желания.

Во время свидания героиня впервые так глубоко открылась, рассказав о том, как пережила развод, о своих страхах и переживаниях.

Тем временем в женском клубе девушки создавали куклы-мотанки – символы рода.

Затем, прямо перед церемонией роз, произошло то, чего еще никогда не случалось.

Кто покинул проект в 7 выпуске Холостяка 14

В день церемонии Тарасу стало плохо. В дом вызвали скорую, и Холостяка увезли в больницу.

Церемонию пришлось провести без него – розы для пяти героинь передал Григорий Решетник, а главный герой передал девушкам видеообращение.

У Тараса остались вопросы к Ольге и Оксане, поэтому он встретится с ними в первую очередь, чтобы решить, продолжать ли строить отношения. Розы они не получили.

Таким образом, в седьмом выпуске проект покинула только Валерия Жуковская – 28-летняя профессиональная наездница, мастер спорта по выездке.

Напомним, в прошлом выпуске проект покинула Юлия Коренюк. На следующей неделе зрителей ждет много поцелуев и серьезное обострение в отношениях между девушками.

