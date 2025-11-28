Впервые – церемония роз без главного героя: кто покинул Холостяк 14 в седьмом выпуске
- В седьмом эпизоде Холостяка 14 отношения между девушками обострились.
- Тарас провел несколько глубоких бесед и неожиданно попрощался с одной из героинь.
- Перед церемонией главному герою стало плохо – розы пришлось вручать без него.
В пятницу, 28 ноября, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.
Неделя была посвящена теме ДНК любви – детским воспоминаниям, родовым символам и тому, что формирует наш способ любить.
В выпуске было много откровенных разговоров, резких ревностей и моментов, которые изменили отношения между героинями.
Церемония роз впервые прошла без главного героя – у Тараса внезапно ухудшилось самочувствие.
Как прошел 7 выпуск Холостяка 14
Новый недельный этап проекта начался с больших вечерниц в традиционном украинском стиле. Девушки надели костюмы разных регионов Украины, а Тарас встретил их вместе с ведущим Григорием Решетником.
Во время обрядов, танцев и шутливых конкурсов между героинями снова обострились эмоции – особенно после моментов, когда Тарас уделял кому-то больше внимания. Некоторые девушки не скрывали ревности и прямо выражали недовольство.
Во время вечеринок Тарас успел пообщаться наедине с каждой героиней. После разговора с Валерией он честно прокомментировал свои ощущения.
– Я не чувствую ее сексуальную энергию. Это не значит, что у нее ее нет. Это значит, что она не готова еще ее раскрывать и не готова делиться ею со мной, – признался Цымбалюк.
После этого Валерия завершила свое участие в проекте. Это стало первым неожиданным решением недели.
После совместного ужина Тарас Цымбалюк первым пригласил на индивидуальное свидание Ирочку. Они гуляли по карпатским лесам и записывали “саундтрек отношений” из своих голосов, шагов и смеха.
Вечер продолжился в расслабленной атмосфере с разговорами, которые позволили Тарасу и Ирочке познакомиться еще ближе.
– Если быть откровенным, с Ирочкой я чувствую пока более сильную связь, чем с другими девушками в этом проекте. День офигенный. Это было и романтично, и весело, и глубоко, – резюмировал Холостяк.
Следующей индивидуального свидания дождалась Оксана. Как сказала она сама: “Наконец-то!”. Тарас привел ее в кузницу, где когда-то готовился к роли в сериале Крепостная. Они вместе выковали металлическое сердце.
Во время ужина в уютной атмосфере Тарас заговорил о смешанных чувствах, ведь не может до конца понять, какой Оксана человек.
Тем временем на творческом мастер-классе девушки рисовали мысли и эмоции вином. Задание быстро потеряло атмосферу спокойствия, ведь девушки болезненно относятся к знакам внимания, которые Тарас проявляет не к ним, а к другим героиням.
Еще одно индивидуальное свидание Холостяк провел с Ольгой. Он пригласил ее в гости к мольфару, живущему в карпатских горах. Тот провел ритуал очищения и защиты, а Тарас и Оля, взяв в руки посох под названием мольфа, загадали желания.
Во время свидания героиня впервые так глубоко открылась, рассказав о том, как пережила развод, о своих страхах и переживаниях.
Тем временем в женском клубе девушки создавали куклы-мотанки – символы рода.
Затем, прямо перед церемонией роз, произошло то, чего еще никогда не случалось.
Кто покинул проект в 7 выпуске Холостяка 14
В день церемонии Тарасу стало плохо. В дом вызвали скорую, и Холостяка увезли в больницу.
Церемонию пришлось провести без него – розы для пяти героинь передал Григорий Решетник, а главный герой передал девушкам видеообращение.
У Тараса остались вопросы к Ольге и Оксане, поэтому он встретится с ними в первую очередь, чтобы решить, продолжать ли строить отношения. Розы они не получили.
Таким образом, в седьмом выпуске проект покинула только Валерия Жуковская – 28-летняя профессиональная наездница, мастер спорта по выездке.
Напомним, в прошлом выпуске проект покинула Юлия Коренюк. На следующей неделе зрителей ждет много поцелуев и серьезное обострение в отношениях между девушками.