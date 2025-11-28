У п’ятницю, 28 листопада, на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Тиждень був присвячений темі ДНК любові – дитячим спогадам, родовим символам та тому, що формує наш спосіб любити.

У випуску було багато відкритих розмов, різких ревнощів та моментів, які змінили стосунки між героїнями.

Церемонія ж троянд вперше пройшла без головного героя – у Тараса раптово погіршилося самопочуття.

Як минув 7 випуск Холостяка 14

Новий тижневий етап проєкту розпочався з великих вечорниць у традиційному українському стилі. Дівчата вдягнули строї різних регіонів України, а Тарас зустрів їх разом із ведучим Григорієм Решетником.

Під час обрядів, танців і жартівливих конкурсів між героїнями знову загострилися емоції – особливо після моментів, коли Тарас приділяв комусь більше уваги. Деякі дівчата не приховували ревнощів і прямо висловлювали невдоволення.

Під час вечорниць Тарас встиг поспілкуватися наодинці з кожною героїнею. Після ж розмови з Валерією, він чесно прокоментував свої відчуття.

– Я не відчуваю її сексуальну енергію. Це не означає, що у неї її немає. Це означає, що вона не готова ще її розкривати і не готова ділитися нею зі мною, – зізнався Цимбалюк.

Після цього Валерія завершила свою участь у проєкті. Це стало першим несподіваним рішенням тижня.

Після спільної вечері, Тарас Цимбалюк першою запросив на індивідуальне побачення Ірочку. Вони гуляли карпатськими лісами та записували “саундтрек стосунків” зі своїх голосів, кроків і сміху.

Вечір продовжився у розслабленій атмосфері з розмовами, що дозволили Тарасу та Ірочці познайомитися ще ближче.

– Якщо бути відвертим, з Ірочкою я відчуваю поки що сильніший зв’язок, ніж з іншими дівчатами на цьому проєкті. День офігенний. Це було і романтично, і весело, і глибоко, – резюмував Холостяк.

Наступною індивідуального побачення дочекалася Оксана. Як сказала сама вона: “Нарешті!”. Тарас привів її до кузні, де колись готувався до ролі у серіалі Кріпосна. Вони разом викували металеве серце.

Під час вечері в затишній атмосфері Тарас заговорив про змішані відчуття, адже не може зрозуміти до кінця, яка Оксана людина.

Тим часом на творчому майстер-класі дівчата малювали думки й емоції вином. Завдання швидко втратило атмосферу спокою, адже дівчата болісно ставляться до знаків уваги, що Тарас проявляє не до них, а до інших героїнь.

Ще одне індивідуальне побачення Холостяк провів з Ольгою. Він запросив її в гості до мольфара, що живе у карпатських горах. Той провів ритуал очищення та захисту, а Тарас та Оля, взявши до рук посох під назвою мольфа, загадали бажання.

Під час побачення героїня вперше настільки глибоко відкрилася, розповівши про те, як пережила розлучення, про свої страхи й переживання.

Тим часом на жіночому клубі дівчата створювали ляльки-мотанки – символи роду.

Потім, просто перед церемонією троянд, сталося те, чого ще ніколи не траплялося.

Хто покинув проєкт у 7 випуску Холостяка 14

У день церемонії Тарасу стало погано. До будинку викликали швидку, і Холостяка забрали до лікарні.

Церемонію довелося провести без нього – троянди для пʼятьох героїнь передав Григорій Решетник, а головний герой передав дівчатам відеозвернення.

До Ольги та Оксани у Тараса лишилися питання, тому він зустрінеться з ними, першою чергою, щоби вирішити, чи продовжувати будувати стосунки. Троянд вони не отримали.

Тож, у сьомому випуску проєкт покинула лише Валерія Жуковська – 28-річна професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки.

Нагадаємо, у минулому випуску проєкт покинула Юлія Коренюк. Наступного тижня на глядачів чекає багато поцілунків та серйозне загострення у стосунках між дівчатами.

