Вперше – церемонія троянд без головного героя: хто покинув Холостяк 14 у сьомому випуску
- У сьомому епізоді Холостяка 14 стосунки між дівчатами загострилися.
- Тарас провів кілька глибоких розмов і несподівано попрощався з однією з героїнь.
- Перед церемонією головному герою стало зле – троянди довелося вручати без нього.
У п’ятницю, 28 листопада, на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.
Тиждень був присвячений темі ДНК любові – дитячим спогадам, родовим символам та тому, що формує наш спосіб любити.
У випуску було багато відкритих розмов, різких ревнощів та моментів, які змінили стосунки між героїнями.
Церемонія ж троянд вперше пройшла без головного героя – у Тараса раптово погіршилося самопочуття.
Як минув 7 випуск Холостяка 14
Новий тижневий етап проєкту розпочався з великих вечорниць у традиційному українському стилі. Дівчата вдягнули строї різних регіонів України, а Тарас зустрів їх разом із ведучим Григорієм Решетником.
Під час обрядів, танців і жартівливих конкурсів між героїнями знову загострилися емоції – особливо після моментів, коли Тарас приділяв комусь більше уваги. Деякі дівчата не приховували ревнощів і прямо висловлювали невдоволення.
Під час вечорниць Тарас встиг поспілкуватися наодинці з кожною героїнею. Після ж розмови з Валерією, він чесно прокоментував свої відчуття.
– Я не відчуваю її сексуальну енергію. Це не означає, що у неї її немає. Це означає, що вона не готова ще її розкривати і не готова ділитися нею зі мною, – зізнався Цимбалюк.
Після цього Валерія завершила свою участь у проєкті. Це стало першим несподіваним рішенням тижня.
Після спільної вечері, Тарас Цимбалюк першою запросив на індивідуальне побачення Ірочку. Вони гуляли карпатськими лісами та записували “саундтрек стосунків” зі своїх голосів, кроків і сміху.
Вечір продовжився у розслабленій атмосфері з розмовами, що дозволили Тарасу та Ірочці познайомитися ще ближче.
– Якщо бути відвертим, з Ірочкою я відчуваю поки що сильніший зв’язок, ніж з іншими дівчатами на цьому проєкті. День офігенний. Це було і романтично, і весело, і глибоко, – резюмував Холостяк.
Наступною індивідуального побачення дочекалася Оксана. Як сказала сама вона: “Нарешті!”. Тарас привів її до кузні, де колись готувався до ролі у серіалі Кріпосна. Вони разом викували металеве серце.
Під час вечері в затишній атмосфері Тарас заговорив про змішані відчуття, адже не може зрозуміти до кінця, яка Оксана людина.
Тим часом на творчому майстер-класі дівчата малювали думки й емоції вином. Завдання швидко втратило атмосферу спокою, адже дівчата болісно ставляться до знаків уваги, що Тарас проявляє не до них, а до інших героїнь.
Ще одне індивідуальне побачення Холостяк провів з Ольгою. Він запросив її в гості до мольфара, що живе у карпатських горах. Той провів ритуал очищення та захисту, а Тарас та Оля, взявши до рук посох під назвою мольфа, загадали бажання.
Під час побачення героїня вперше настільки глибоко відкрилася, розповівши про те, як пережила розлучення, про свої страхи й переживання.
Тим часом на жіночому клубі дівчата створювали ляльки-мотанки – символи роду.
Потім, просто перед церемонією троянд, сталося те, чого ще ніколи не траплялося.
Хто покинув проєкт у 7 випуску Холостяка 14
У день церемонії Тарасу стало погано. До будинку викликали швидку, і Холостяка забрали до лікарні.
Церемонію довелося провести без нього – троянди для пʼятьох героїнь передав Григорій Решетник, а головний герой передав дівчатам відеозвернення.
До Ольги та Оксани у Тараса лишилися питання, тому він зустрінеться з ними, першою чергою, щоби вирішити, чи продовжувати будувати стосунки. Троянд вони не отримали.
Тож, у сьомому випуску проєкт покинула лише Валерія Жуковська – 28-річна професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки.
Нагадаємо, у минулому випуску проєкт покинула Юлія Коренюк. Наступного тижня на глядачів чекає багато поцілунків та серйозне загострення у стосунках між дівчатами.