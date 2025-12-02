Экс-ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко, которая впервые стала мамой в 47 лет, призналась, что теперь “понимает всех матерей”.

Инна поделилась новыми для себя открытиями и отметила, что после рождения ребенка у нее кардинально изменилось восприятие реальности.

Инна Шевченко о материнстве

По словам телезвезды, до появления сына она не понимала, почему родители не могут успокоить малышей в самолете или поезде.

Сейчас смотрят

– Сейчас я знаю: бывают моменты, когда ребенок плачет, и ты ничего не можешь поделать – хочется плакать вместе с ним, но приходится держать лицо, как Том Круз в Миссия невыполнима, – с юмором заметила Шевченко.

Также раньше Инна не думала, что на такие простые процедуры ухода за собой, как мытье головы, действительно можно не найти времени. Открытием стало и то, что обычный выход из дома превращается в сложный алгоритм.

– Нужно спланировать, когда покормить малыша и заменить подгузник, и главное уложить спать… Пакуешь вещи, как на трехдневный поход в Карпаты: запасную одежду, подгузники, пеленки, салфетки… И все равно что-то забываешь, – поделилась экс-ведущая Фактов ICTV.

Инна Шевченко добавила, что до появления ребенка не знала, что гормоны могут “устраивать бунт”, а послеродовое похудение будет не таким простым делом.

– И вообще – женщина без ребенка и женщина с ребенком живут на разных планетах. И пока не родишь – понять невозможно… Материнство – это работа, где тебя никто не спрашивал, хочешь ты работать сверхурочно или нет. Ты проснулась – и уже на смене. А начальник у тебя 50 см ростом, но с очень непредсказуемым характером, – шутит мама в 47.

Ранее Инна Шевченко показывала, как ее с малышом встретили дома, и раскрыла имя сына – его назвали Матисом.

Фото: Инна Шевченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.