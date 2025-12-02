Ексведуча Фактів ICTV Інна Шевченко, яка вперше стала мамою у 47 років, зізналася, що тепер “розуміє всіх матерів”.

Інна поділилася новими для себе відкриттями та зауважила, що після народження дитини в неї кардинально змінилося сприйняття реальності.

Інна Шевченко про материнство

За словами телезірки, до появи сина, вона не розуміла, чому батьки не можуть заспокоїти малюків у літаку чи потязі.

– Зараз я знаю: бувають моменти, коли дитина плаче, і ти нічого не можеш вдіяти – хочеться плакати разом із нею, але мусиш тримати обличчя, як Том Круз у Місії нездійсненній, – з гумором зауважила Шевченко.

Також раніше Інна не думала, що на такі прості процедури догляду за собою, як миття голови, можна дійсно не знайти часу. Відкриттям стало й те, що звичайний вихід з дому перетворюється на складний алгоритм.

– Потрібно спланувати, коли погодувати малюка і замінити підгузок, і головне приспати… Пакуєш речі, як на триденний похід у Карпати: запасний одяг, підгузки, пелюшки, серветки… І все одно щось забуваєш, – поділилася ексведуча Фактів ICTV.

Інна Шевченко додала, що до появи дитини не знала, що гормони можуть “влаштовувати бунт”, а післяпологове схуднення буде не такою простою справою.

– І взагалі – жінка без дитини та жінка з дитиною живуть на різних планетах. І поки не народиш – зрозуміти неможливо…

Материнство – це робота, де тебе ніхто не питав, хочеш ти працювати понаднормово чи ні. Ти прокинулась – і вже на зміні. А начальник у тебе 50 см зростом, але з дуже непередбачуваним характером, – жартує мама в 47.

Раніше Інна Шевченко показувала, як її з малюком зустріли вдома та розкрила імʼя сина – його назвали Матісом.

