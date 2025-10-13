Ексведуча програми Факти ICTV Інна Шевченко, яка вперше стала мамою у 47 років, поділилася новими подробицями після виписки з пологового будинку у Франції.

Зірка розповіла, що разом із чоловіком, французьким режисером Лораном Жаві, уже повернулася додому з новонародженим сином.

Інна Шевченко розкрила імʼя сина

На своїй сторінці в Instagram Інна подякувала батькам і друзям за теплу зустріч та святкову атмосферу, яку ті створили в її оселі, поки родина перебувала в пологовому.

Зараз дивляться

– У Франції такий декор зазвичай ніхто не робить, а мені так хотілося. Тож поки ми з Лораном були в пологовому – нам підготували сюрприз! – поділилася ведуча, показавши у серії фото миле оформлення з прапорцями.

Серед прикрас уважні підписники помітили й ім’я хлопчика — малюка назвали Матісом. Фоловери залишили під публікацією десятки теплих побажань здоров’я і щастя родині. Дехто з прихильниць навіть зізнався, що колись мріяв назвати свого сина так само.

Найщиріші вітання щасливим батькам! Хай таланить вашій дитині, і ви будете завжди здорові й багаті поряд зі своїм малям!

Вітання! Моє улюблене ім’я, звичайно нашою мовою. Все життя його берегла для сина, але чоловік не захотів, так класно, що ви це ім’я вибрали.

Щасливої долі малюку і причетним!

Найщиріші вітання! Швидкого відновлення та здоров’я малюку!

Інна Шевченко також пообіцяла згодом розповісти історію своїх пологів, заінтригувавши, що “до цього причетні коні”.

Фото: Інна Шевченко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.