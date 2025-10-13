Ексведуча програми Факти ICTV Інна Шевченко, яка вперше стала мамою у 47 років, поділилася новими подробицями після виписки з пологового будинку у Франції.

Зірка розповіла, що разом із чоловіком, французьким режисером Лораном Жаві, уже повернулася додому з новонародженим сином.

Інна Шевченко розкрила імʼя сина

На своїй сторінці в Instagram Інна подякувала батькам і друзям за теплу зустріч та святкову атмосферу, яку ті створили в її оселі, поки родина перебувала в пологовому.

– У Франції такий декор зазвичай ніхто не робить, а мені так хотілося. Тож поки ми з Лораном були в пологовому – нам підготували сюрприз! – поділилася ведуча, показавши у серії фото миле оформлення з прапорцями.

Серед прикрас уважні підписники помітили й ім’я хлопчика — малюка назвали Матісом. Фоловери залишили під публікацією десятки теплих побажань здоров’я і щастя родині. Дехто з прихильниць навіть зізнався, що колись мріяв назвати свого сина так само.

  • Найщиріші вітання щасливим батькам! Хай таланить вашій дитині, і ви будете завжди здорові й багаті поряд зі своїм малям!
  • Вітання! Моє улюблене ім’я, звичайно нашою мовою. Все життя його берегла для сина, але чоловік не захотів, так класно, що ви це ім’я вибрали.
  • Щасливої долі малюку і причетним!
  • Найщиріші вітання! Швидкого відновлення та здоров’я малюку!

Інна Шевченко також пообіцяла згодом розповісти історію своїх пологів, заінтригувавши, що “до цього причетні коні”.

Фото: Інна Шевченко

