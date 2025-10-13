Ми вже вдома: Інна Шевченко виписалася з пологового та розкрила ім’я малюка
Ексведуча програми Факти ICTV Інна Шевченко, яка вперше стала мамою у 47 років, поділилася новими подробицями після виписки з пологового будинку у Франції.
Зірка розповіла, що разом із чоловіком, французьким режисером Лораном Жаві, уже повернулася додому з новонародженим сином.
Інна Шевченко розкрила імʼя сина
На своїй сторінці в Instagram Інна подякувала батькам і друзям за теплу зустріч та святкову атмосферу, яку ті створили в її оселі, поки родина перебувала в пологовому.
– У Франції такий декор зазвичай ніхто не робить, а мені так хотілося. Тож поки ми з Лораном були в пологовому – нам підготували сюрприз! – поділилася ведуча, показавши у серії фото миле оформлення з прапорцями.
Серед прикрас уважні підписники помітили й ім’я хлопчика — малюка назвали Матісом. Фоловери залишили під публікацією десятки теплих побажань здоров’я і щастя родині. Дехто з прихильниць навіть зізнався, що колись мріяв назвати свого сина так само.
- Найщиріші вітання щасливим батькам! Хай таланить вашій дитині, і ви будете завжди здорові й багаті поряд зі своїм малям!
- Вітання! Моє улюблене ім’я, звичайно нашою мовою. Все життя його берегла для сина, але чоловік не захотів, так класно, що ви це ім’я вибрали.
- Щасливої долі малюку і причетним!
- Найщиріші вітання! Швидкого відновлення та здоров’я малюку!
Інна Шевченко також пообіцяла згодом розповісти історію своїх пологів, заінтригувавши, що “до цього причетні коні”.
Фото: Інна Шевченко