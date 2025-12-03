Звезда сериала Служба 112, который 8 декабря стартует на канале ICTV2, актер Андрей Исаенко признался, сколько денег тратит на себя и семью ежемесячно, есть ли у него накопления и какую самую большую сумму держал в руках.

Андрей Исаенко о заработках

По словам самого Андрея, он видит себя “где-то в конце первой десятки” актеров, получающих самые большие гонорары. За время работы Исаенко успел подготовить финансовую подушку, благодаря которой не паникует, когда в работе наступает пауза.

– Сейчас я к этому стал более философски относиться. Значит, надо отдохнуть, и я спокойно отдыхаю. Я понимаю, что все равно мозги не резиновые и не железные, поэтому им нужно как-то восстанавливаться эмоционально, – поделился актер.

По подсчетам Исаенко, для комфортной жизни в Киеве вместе с женой и дочерью ему нужно не менее $1,5 тыс. в месяц, но “лучше больше”. К слову, дочь знаменитости учится не в частной, а в государственной начальной школе.

Андрей Исаенко о расходах

На себя лично актер тратит от 300 до 500 грн в день. Когда же куда-то отправляются всей семьей – суммы возрастают в разы, говорит Андрей Исаенко.

– Если ты берешь жену и ребенка, это уже поехали: одежда, кофе, какао, еще что-то, – пояснил актер.

Свои гонорары звезда не раскрывает, однако самую большую сумму, которую приходилось держать в руках, все же назвал – около $60 тыс.

Исаенко признается, что давно хочет научиться инвестировать, чтобы накопления работали на него. Но с выбором направления пока колеблется и рассматривает различные варианты – от собственного бренда до небольшого семейного бизнеса.

Шутит, что мог бы заняться выпечкой, потому что любит готовить ребенку сладости, но тогда “в кадр не влезет”. Также есть идея купить землю — жена пока не поддерживает, а вот дочь мечтает о ферме.

Напомним, что премьера процедурала Служба 112 состоится 8 декабря в 20:00 на канале ICTV2.

