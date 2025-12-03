Зірка серіалу Служба 112, що 8 грудня стартує на каналі ICTV2, актор Андрій Ісаєнко зізнався, скільки грошей витрачає на себе та родину щомісяця, чи має накопичення та яку найбільшу суму тримав у руках.

Андрій Ісаєнко про заробітки

За словами самого Андрія, він бачить себе “десь в кінці першої десятки” акторів, що отримують найбільші гонорари. За час роботи Ісаєнко встиг підготувати фінансову подушку, завдяки якій не панікує, коли в роботі настає пауза.

– Зараз я до цього став більш філософськи ставитися. Значить, треба відпочити і я спокійно відпочиваю. Я розумію, що все одно мізки не гумові й не залізні, тож треба їм якось відновлюватись емоційно, – поділився актор.

За підрахунками Ісаєнка, для комфортного життя у Києві разом із дружиною та донькою йому потрібно не менше ніж $1,5 тис. на місяць, але “краще більше”. До слова, донька знаменитості навчається не у приватній, а в державній початковій школі.

Андрій Ісаєнко про витрати

На себе особисто актор витрачає від 300 до 500 грн на день. Коли ж кудись рушають разом родиною – суми зростають у рази, каже Андрій Ісаєнко.

– Якщо ти береш дружину і дитину, це вже поїхали: одяг, кава, какао, ще щось, – пояснив актор.

Свої гонорари зірка не розкриває, втім найбільшу суму, яку доводилося тримати в руках, таки назвав — близько $60 тис.

Ісаєнко зізнається, що давно хоче навчитися інвестувати, щоби накопичення працювали на нього. Але з вибором напряму поки вагається і розглядає різні варіанти – від власного бренду до невеликого сімейного бізнесу.

Жартує, що міг би зайнятися випічкою, бо любить готувати дитині солодощі, але тоді “в кадр не влізе”. Також має ідею купити землю – дружина поки не підтримує, а от донька мріє про ферму.

Нагадаємо, що премʼєра процедурала Служба 112 відбудеться 8 грудня о 20:00 на каналі ICTV2.

