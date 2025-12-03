Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2026 обнародовал имена девяти финалистов, которые были выбраны по результатам живых прослушиваний.

Именно они продолжат борьбу за право представлять Украину на юбилейном конкурсе в Вене.

Нацотбор на Евровидение 2026 – шорт-лист финалистов

В финал вошли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и ЩукаРиба.

Сейчас смотрят

По словам музыкального продюсера Нацотбора Джамалы, формирование шорт-листа было непростым, ведь уровень участников оказался очень высоким.

– Впереди – голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов, – подчеркнула она.

Полный список финалистов объявят до 15 января 2026 года, а сам финал состоится в феврале.

Как формировали девятку финалистов

В этом году лонг-лист Нацотбора состоял из 15 артистов, среди которых были как хорошо известные исполнители, так и новые имена. Вот шесть имен в списке, которые теперь будут бороться за место в финале: Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks и Марта Адамчук.

Все заявки, а их поступило 451, прослушала музыкальный продюсер конкурса Джамала. Она подчеркнула, что этот Нацотбор должен стать платформой для новых открытий.

Десятый участник присоединится к шорт-листу позже – его определят во время отдельного онлайн-голосования. Финал Нацотбора традиционно состоится в прямом эфире в феврале 2026 года.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.