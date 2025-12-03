Объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение 2026: кто попал в шорт-лист
- Джамала призналась, что формировать шорт-лист было непросто, и призвала зрителей активно голосовать.
- Имя одного финалиста добавят отдельно – его определят онлайн-голосованием среди тех, кто остался в лонг-листе.
- Полный список финалистов объявят до 15 января 2026 года.
Оргкомитет Нацотбора на Евровидение 2026 обнародовал имена девяти финалистов, которые были выбраны по результатам живых прослушиваний.
Именно они продолжат борьбу за право представлять Украину на юбилейном конкурсе в Вене.
Нацотбор на Евровидение 2026 – шорт-лист финалистов
В финал вошли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и ЩукаРиба.
По словам музыкального продюсера Нацотбора Джамалы, формирование шорт-листа было непростым, ведь уровень участников оказался очень высоким.
– Впереди – голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов, – подчеркнула она.
Полный список финалистов объявят до 15 января 2026 года, а сам финал состоится в феврале.
Как формировали девятку финалистов
В этом году лонг-лист Нацотбора состоял из 15 артистов, среди которых были как хорошо известные исполнители, так и новые имена. Вот шесть имен в списке, которые теперь будут бороться за место в финале: Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks и Марта Адамчук.
Все заявки, а их поступило 451, прослушала музыкальный продюсер конкурса Джамала. Она подчеркнула, что этот Нацотбор должен стать платформой для новых открытий.
Десятый участник присоединится к шорт-листу позже – его определят во время отдельного онлайн-голосования. Финал Нацотбора традиционно состоится в прямом эфире в феврале 2026 года.