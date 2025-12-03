Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2026 оприлюднив імена дев’яти фіналістів, яких обрали за результатами живих прослуховувань.

Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на ювілейному конкурсі у Відні.

Нацвідбір на Євробачення 2026 – шортліст фіналістів

До фіналу увійшли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.

Зараз дивляться

За словами музичної продюсерки Нацвідбору Джамали, формування шортліста було непростим, адже рівень учасників виявився дуже високим.

– Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів, — наголосила вона.

Повний список фіналістів оголосять до 15 січня 2026 року, а сам фінал відбудеться у лютому.

Як формували дев’ятку фіналістів

Цьогорічний лонгліст Нацвідбору складався з 15 артистів, серед яких були як добре відомі виконавці, так і нові імена. Ось шістка імен у списку, що тепер боротимуться за місце у фіналі: Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks та Марта Адамчук.

Всі заявки, а їх надійшло 451, прослухала музична продюсерка конкурсу Джамала. Вона підкреслила, що цей Нацвідбір має стати платформою для нових відкриттів.

Десятий учасник приєднається до шортліста пізніше – його визначать під час окремого онлайн-голосування. Фінал Нацвідбору традиційно відбудеться наживо у лютому 2026 року

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.