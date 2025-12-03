Гарри Поттер и Драко Малфой встретились – актеры Дэниел Редклифф и Том Фэлтон впервые за более чем десятилетие появились вместе на публике.

Их встреча состоялась в Нью-Йорке на специальном показе Merrily We Roll Along – записи бродвейской постановки 2023 года, где Редклифф исполнял одну из главных ролей.

Редклифф и Фелтон воссоединились

В фойе театра актеры тепло обнялись, перекинулись несколькими словами и сделали первую совместную фотографию с 2011 года – с премьеры финального фильма саги Гарри Поттер и Дары смерти 2.

Сейчас смотрят

В комментариях поклонники обратили внимание на то, как мигающий свет усилил теплый момент встречи.

Редклиффу – 36 лет, Фелтону – 38. Они познакомились 24 года назад во время съемок первого фильма о Гарри Поттере. Несмотря на противостояние их персонажей, за пределами экрана актеры всегда дружили.

Где сейчас играет Том Фелтон

Том не раз признавался, что именно Дэниел вдохновил его на работу на театральной сцене.

– Я взял несколько советов у Поттера. Он был одним из первых, кто вдохновил меня прийти на Бродвей. Я видел его на первом шоу – это было более десяти лет назад. А сейчас он обладатель Tony, и, глядя на него, понимаешь, почему Бродвей такой особенный, – говорил Фелтон.

Сегодня он играет Драко Малфоя в бродвейской постановке Гарри Поттер и проклятое дитя. Редклифф пока не видел друга на сцене, но искренне отреагировал на его слова.

– Это безумие. Том старше меня, он всегда был “крутым” парнем. Невероятно, что он считает меня вдохновением хоть в чем-то. Это очень мило. Я очень рад, что он в этом шоу, что он делает это, что он в Нью-Йорке и мы сможем видеться, – отметил исполнитель роли Гарри Поттера.

Где сейчас играет Дэниел Рэдклифф

Сам Дэниел вернется на Бродвей в следующем году в постановке Every Brilliant Thing. Первые показы начнутся 21 февраля, премьера – 12 марта, финальный показ запланирован на 24 мая.

– Это история о парне, у которого мама переживает кризис. И он начинает составлять список всех замечательных вещей – отсюда и название – которые делают жизнь прекрасной и достойной того, чтобы ее жить. Это короткая, очень смешная пьеса о депрессии. И она создана так, как я никогда не видел, – пояснил актер.

Пока что зрители могут увидеть Редклиффа на большом экране, ведь 5 декабря выходит киноверсия мюзикла Merrily We Roll Along. В проекте также участвуют Джонатан Грофф и Линдси Мендес. Редклифф признает, что пересматривать себя на экране ему сложно, но он с удовольствием наблюдает за игрой коллег.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.