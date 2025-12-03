Гаррі Поттер і Драко Мелфой зустрілися – актори Денієл Редкліфф і Том Фелтон, вперше за більш ніж десятиліття з’явилися разом на публіці.

Їхня зустріч відбулася у Нью-Йорку на спеціальному показі Merrily We Roll Along – запису бродвейської постановки 2023 року, де Редкліфф виконував одну з головних ролей.

Редкліфф і Фелтон воззʼєдналися

У фоє театру актори тепло обійнялися, перекинулися кількома словами та зробили першу спільну світлину від 2011 року – з прем’єри фінального фільму саги Гаррі Поттер і Смертельні реліквії 2.

В коментарях шанувальники звернули увагу на те, як світло, що блимало, підсилило теплий момент зустрічі.

Редкліффу – 36 років, Фелтону – 38. Вони познайомилися 24 роки тому під час зйомок першого фільму про Гаррі Поттера. Попри протистояння їхніх персонажів, поза екраном актори завжди приятелювали.

Де зараз грає Том Фелтон

Том не раз зізнавався, що саме Денієл надихнув його на роботу на театральній сцені.

– Я взяв кілька порад у Поттера. Він був одним із перших, хто надихнув мене прийти на Бродвей. Я бачив його на першому шоу – це було понад десять років тому. А зараз він володар Tony, і, дивлячись на нього, розумієш, чому Бродвей такий особливий, – казав Фелтон.

Сьогодні він грає Драко Мелфоя в бродвейській постановці Гаррі Поттер та прокляте дитя. Редкліфф поки не бачив друга на сцені, але щиро відреагував на його слова.

– Це божевілля. Том старший за мене, він завжди був “крутим” хлопцем. Неймовірно, що він вважає мене натхненням хоч у чомусь. Це дуже мило. Я дуже радий, що він у цьому шоу, що він робить це, що він у Нью-Йорку і ми зможемо бачитися, – зазначив виконавець ролі Гаррі Поттера.

Де зараз грає Денієл Редкліфф

Сам Денієл повернеться на Бродвей наступного року у постановці Every Brilliant Thing. Перші покази розпочнуться 21 лютого, прем’єра – 12 березня, фінальний показ запланований на 24 травня.

– Це історія про хлопця, у якого мама переживає кризу. І він починає складати список усіх чудових речей – звідси й назва – які роблять життя прекрасним та вартим того, щоб його жити. Це коротка, дуже смішна п’єса про депресію. І вона створена так, як я ніколи не бачив, – пояснив актор.

Поки що глядачі можуть побачити Редкліффа на великому екрані, адже 5 грудня виходить кіноверсія мюзиклу Merrily We Roll Along. У проєкті також беруть участь Джонатан Грофф та Ліндсі Мендес. Редкліфф визнає, що переглядати себе на екрані йому складно, але він із задоволенням спостерігає за грою колег.

People

