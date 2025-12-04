Не просто так мовчить: Суханов пояснив, чому Ротару не говорить про війну
- Олексій Суханов заявив, що хоче записати інтерв'ю з Софією Ротару.
- За словами ведучого, артистка теж хоче розставити всі крапки над і, однак є обставина, яка їй заважає.
Телеведучий Олексій Суханов пояснив, чому співачка Софія Ротару мовчить про війну в Україні.
Зазначимо, що артистка регулярно вітає українців зі святами та реагує на російські атаки у сториз в Instagram, однак публічних заяв із засудженням окупантів вона не робила.
Суханов про мовчання Ротару
Олексій Суханов, який нещодавно анонсував інтерв’ю з Ротару, запевнив, що артистка готова до цієї розмови і вона хоче розставити всі крапки на і.
Однак, за словами ведучого, є певна обставина, яка заважає співачці це зробити. Суханов наголосив, що Ротару “не просто так мовчить” про війну.
– Я б хотів записати інтерв’ю з Софією Михайлівною. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили, – сказав ведучий.
Суханов не став розкривати подробиці, однак додав, що Ротару небайдуже те, що відбувається у нашій країні.
– Я не уповноважений (розкривати, – Ред.), але, повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже, – пояснив ведучий.
Раніше про позицію Софії Ротару висловився Фагот, лідер гурту ТНМК. Він припустив, що мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.
Фото: Олексій Суханов, Софія Ротару
Джерело: ІПсО і Люди