Телеведучий Олексій Суханов пояснив, чому співачка Софія Ротару мовчить про війну в Україні.

Зазначимо, що артистка регулярно вітає українців зі святами та реагує на російські атаки у сториз в Instagram, однак публічних заяв із засудженням окупантів вона не робила.

Суханов про мовчання Ротару

Олексій Суханов, який нещодавно анонсував інтерв’ю з Ротару, запевнив, що артистка готова до цієї розмови і вона хоче розставити всі крапки на і.

Однак, за словами ведучого, є певна обставина, яка заважає співачці це зробити. Суханов наголосив, що Ротару “не просто так мовчить” про війну.

– Я б хотів записати інтерв’ю з Софією Михайлівною. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили, – сказав ведучий.

Суханов не став розкривати подробиці, однак додав, що Ротару небайдуже те, що відбувається у нашій країні.

– Я не уповноважений (розкривати, – Ред.), але, повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже, – пояснив ведучий.

Раніше про позицію Софії Ротару висловився Фагот, лідер гурту ТНМК. Він припустив, що мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.

Фото: Олексій Суханов, Софія Ротару

Джерело: ІПсО і Люди

