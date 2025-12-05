В столичном кинотеатре Жовтень с аншлагом состоялся допремьерный показ нового процедурала ICTV2 «Служба 112».

Уже не впервые шоураннеры сначала демонстрируют свои проекты на большом экране, создавая атмосферу единства и поддержки украинского кино.

На допремьерный показ пришли актеры, медийщики, военные, а также представители МВД, ГСЧС и Нацполиции. Именно их специалисты помогали создать максимально приближенный к реальности сериал.

Предпоказ сериала Служба 112

Перед началом просмотра телеведущая ICTV2 Юлия Зорий объявила минуту молчания — в знак благодарности украинским военным, благодаря которым Украина продолжает держаться и развиваться, несмотря на все сложности и ужасы войны.

Процедурал Служба 112 посвящен нашим реалиям, в которых экстренные службы ежедневно спасают украинцев и ликвидируют последствия российских обстрелов. Это командная работа полицейских, спасателей, парамедиков и операторов службы 112.

– Главные персонажи – не супергерои, они не умеют летать, не обладают суперспособностями. Они могут колебаться, бояться, но ежедневно преодолевают свой страх, чтобы помочь другим… Хочу поблагодарить работников экстренных служб, которые частично присутствуют в зале, и поклониться перед вами, – подчеркнул шоураннер Дмитрий Хрипун.

В сериале, который будет состоять из 16 эпизодов, снялись Андрей Исаенко, Артем Позняк, Анастасия Карпенко, Юрий Выхованец, Екатерина Варченко, Роман Ясиновский, Екатерина Вишневая, Екатерина Олос, Руслан Мирошниченко и другие.

Среди них и Михаил Озеров – актер театра и кино, который сейчас служит в бригаде НГУ Хартия. Его коллега по сериалу Андрей Исаенко поблагодарил за защиту Михаила и всех военнослужащих.

– Спасибо защитникам за то, что даете возможность снимать кино. И спасибо нашему коллеге Мише Озерову, который сейчас защищает нашу страну на одном из самых горячих направлений, – отметил Исаенко.

Что говорят о Службе 112 в ведомствах

Партнеры сериала из МВД, ГСЧС и Нацполиции высоко оценили реалистичность историй и важность внимания к работе экстренных служб.

– Персонажи живые и реальные, во многих экранных героях полицейские узнают себя. Сержант Петренко откликнулась лично мне – очень харизматичная. Благодарна команде ICTV2, съемочной группе, всем актерам, которые так талантливо показали моих коллег, – прокомментировала увиденное руководитель департамента коммуникации Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Начальник управления коммуникации ГСЧС Украины Светлана Водолага рада тому, что в украинском кинематографе появились фильмы о спасателях.

– Благодаря таким проектам у нас появилось много сторонников и друзей. Ведь бывших сотрудников ГСЧС не бывает, даже если человек просто снимался в проекте. В первые дни полномасштабного вторжения мне звонили именно актеры, игравшие спасателей, и спрашивали, какая нужна помощь, – рассказала Светлана Водолага.

Показ процедурала Служба 112 стартует 8 декабря. В сериале 16 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на канале ICTV2.

