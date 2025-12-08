Команда народного артиста Украины Степана Гиги прокомментировала информацию об ухудшении состояния легендарного певца.

Ряд СМИ и Telegram-пабликов распространили слухи — сначала об ампутации ноги, а затем о том, что артист якобы находится в коме.

В каком состоянии Степан Гига — что известно

Факты ICTV связались с пиарщицей певца Иреной Зайко. Она отметила, что вся подтвержденная информация о состоянии Степана Гиги публикуется исключительно на его официальных страницах в соцсетях.

Сейчас смотрят

Там указано, что ближайшие запланированные концерты отменены в связи с болезнью звезды и срочной операцией. Никаких сообщений об ампутации или коме — нет.

– На данный момент у нас нет этой “подтвержденной” информации. Не понимаю, откуда это несется, – уточнила Ирена Зайко, призвав не верить слухам.

В команде также сообщили, что все, кто оформит заявку на возврат билетов, получат деньги. В то же время предупредили, что в отдельных случаях процедура может занять больше времени из-за количества обращений.

Поклонников просят не отправлять повторные заявки, чтобы они не попадали в конец очереди.

Напомним, что ранее состояние Степана Гиги оценивали как тяжелое, но стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь, однако нуждается во времени для восстановления и реабилитации.

Фото: Степан Гига

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.