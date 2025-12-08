Команда народного артиста України Степана Гіги прокоментувала інформацію про погіршення стану легендарного співака.

Низка ЗМІ та Telegram-пабліків поширила чутки — спочатку про ампутацію ноги, а потім про те, що артист нібито перебуває в комі.

У якому стані Степан Гіга – що відомо

Факти ICTV зв’язалися з піарницею співака Іреною Зайко. Вона зазначила, що вся підтверджена інформація про стан Степана Гіги публікується виключно на його офіційних сторінках у соцмережах.

Зараз дивляться

Там зазначено, що найближчі заплановані концерти скасовані у зв’язку із хворобою зірки та терміновою операцією. Жодних повідомлень щодо ампутації або коми – немає.

– Наразі у нас немає цієї “підтвердженої” інформації. Не розумію, звідки воно несеться, – уточнила Ірена Зайко, закликавши не вірити чуткам.

У команді також повідомили, що всі, хто оформить заявку на повернення квитків, отримають гроші. Водночас попередили, що в окремих випадках процедура може зайняти більше часу через кількість звернень.

Шанувальників просять не надсилати повторні заявки, аби вони не потрапляли у кінець черги.

Нагадаємо, що раніше стан Степана Гіги оцінювали як важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, однак потребує часу для відновлення та реабілітації.

Читайте також
Батька Меган Маркл екстрено прооперували: у якому він стані
Меган Маркл

Фото: Степан Гіга

Пов'язані теми:

співакхвороба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.