Команда народного артиста України Степана Гіги прокоментувала інформацію про погіршення стану легендарного співака.

Низка ЗМІ та Telegram-пабліків поширила чутки — спочатку про ампутацію ноги, а потім про те, що артист нібито перебуває в комі.

У якому стані Степан Гіга – що відомо

Факти ICTV зв’язалися з піарницею співака Іреною Зайко. Вона зазначила, що вся підтверджена інформація про стан Степана Гіги публікується виключно на його офіційних сторінках у соцмережах.

Там зазначено, що найближчі заплановані концерти скасовані у зв’язку із хворобою зірки та терміновою операцією. Жодних повідомлень щодо ампутації або коми – немає.

– Наразі у нас немає цієї “підтвердженої” інформації. Не розумію, звідки воно несеться, – уточнила Ірена Зайко, закликавши не вірити чуткам.

У команді також повідомили, що всі, хто оформить заявку на повернення квитків, отримають гроші. Водночас попередили, що в окремих випадках процедура може зайняти більше часу через кількість звернень.

Шанувальників просять не надсилати повторні заявки, аби вони не потрапляли у кінець черги.

Нагадаємо, що раніше стан Степана Гіги оцінювали як важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, однак потребує часу для відновлення та реабілітації.

