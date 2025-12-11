Исландия официально объявила, что не будет участвовать в Евровидении 2026, которое состоится в Вене, столице Австрии.

Это уже пятая страна, которая бойкотирует международный песенный конкурс из-за участия Израиля. Ранее от Евровидения 2026 отказались Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды.

Исландия отказалась от Евровидения 2026

В пресс-релизе исландского вещателя RÚV отмечается, что участие Израиля в Евровидении 2026 вызвало разногласия как среди членов Европейского вещательного союза (EBU), так и среди общественности.

Сейчас смотрят

Генеральный директор RÚV Стефан Эйрикссон подчеркнул, что, несмотря на внесенные изменения в правила конкурса, которые учитывали многочисленные замечания, сомнения относительно их достаточности остаются.

— Учитывая общественную дискуссию в стране и реакцию на решение EBU, принятое на прошлой неделе, очевидно, что участие RÚV в Евровидении не вызовет ни радости, ни спокойствия. Поэтому RÚV решила сегодня сообщить EBU, что не будет участвовать в Евровидении в следующем году, — говорится в пресс-релизе.

В заявлении отмечается, что песенный конкурс всегда имел целью объединить исландский народ, но сейчас этого достичь невозможно, и именно по этим соображениям было принято решение об отказе от участия.

Будет ли исландский вещатель проводить национальный отбор в следующем году, пока не решено.

Напомним, что Исландия участвует в Евровидении с 1986 года, пропустив только конкурсы 1998 и 2002 годов. В 2025-м страну представлял дуэт Væb с песней Róa. В финале артисты заняли 25 место.

Уже в следующем году Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.