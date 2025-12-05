Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды официально объявили бойкот Евровидению 2026.

Страны отказались от участия в конкурсе после того, как Европейский вещательный союз подтвердил участие Израиля и не вынес этот вопрос на отдельное голосование.

На Генеральной ассамблее ЕВС в Женеве вещатели голосовали только за пакет изменений в правила конкурса. Поскольку делегаты поддержали эти обновления, отдельный вопрос об участии Израиля не рассматривался вообще.

Часть делегатов, в частности Испания, просила провести тайное голосование по участию Израиля, но его так и не провели.

Бойкот Евровидения 2026 – что известно

Испанский вещатель RTVE подтвердил, что не будет участвовать и не будет транслировать шоу. Президент компании Хосе Пабло Лопес раскритиковал ЕВС, заявив, что возможные санкции в отношении Израиля должны рассматриваться исполнительными органами.

В RTVE сообщили, что запрос на тайное голосование был отклонен. Напомним, что Испания входит в число стран Большой пятерки, которые являются основателями песенного конкурса.

Ирландский вещатель RTÉ объявил, что участие Израиля является “недопустимым” на фоне гуманитарной ситуации в Газе. В заявлении также упомянуты убийства журналистов и недопуск международных СМИ на территорию.

Президент правления RTV Slovenia Наталья Горщак подчеркнула, что ЕМС в 2022 году исключила Россию после вторжения в Украину, но не применила аналогичный подход в случае с Израилем.

Нидерландский вещатель Avrotros сообщил, что “в нынешних обстоятельствах” участие страны невозможно, поскольку оно не согласуется с общественными ценностями вещателя.

Исландия и Бельгия объявят свои решения позже. Португалия, которая сначала рассматривала возможность выхода, осталась в конкурсе.

Как бойкот может повлиять на Евровидение 2026

Выход сразу четырех вещателей существенно меняет потенциальную аудиторию конкурса. По официальным данным, в 2025 году именно эти телекомпании обеспечили около 28,5 млн зрителей, что составляет примерно 17% общей аудитории Евровидения.

Совокупный выход вещателей означает, что почти каждый шестой зритель Евровидения может не увидеть трансляцию в 2026 году. Это повлияет не только на общую статистику просмотров, но и на количество голосов, ведь именно от этих стран традиционно поступали миллионы голосов в полуфиналах и финале.

Аналитические оценки также указывают, что падение интереса может коснуться и общих рейтингов юбилейного конкурса, который должен был привлечь дополнительное внимание из-за статуса 70-го.

При этом бойкот не должен особо повлиять на рекламодателей, считают еврофаны. Ведь большинство партнеров конкурса связаны с Израилем, поэтому для них ключевым фактором остается сам факт проведения шоу, а не объем отдельных аудиторий.

Новые правила Евровидения 2026

Пакет изменений, за который делегаты проголосовали в Женеве, касается прежде всего системы голосования и работы жюри. Речь идет о следующих правилах:

количество голосов с одного устройства уменьшают вдвое – с 20 до 10;

артистам и вещателям запрещается участвовать в промокампаниях третьих сторон;

жюри снова будет оценивать полуфиналы, как это было до 2022 года;

в составе жюри будет семь членов, среди которых не менее двух в возрасте 18–25 лет;

расширяется перечень профессий, представители которых могут входить в жюри.

За эти изменения проголосовали 65% делегатов, 23% – были против, 10% – воздержались.

