Большинство украинцев выступают против участия в Нацотборе на Евровидение тех артистов, которые после 2014 года выступали в России.

Суспільне мовлення обнародовало результаты своего опроса, проведеного агентством Info Sapiens.

Результаты опроса об участии в Нацотборе

Согласно результатам опроса, 56% респондентов считают, что артисты, которые в 2014-2022 годах продолжали концертную деятельность в РФ, не имеют права участвовать в Нацотборе.

Еще 25% опрошенных допускают возможность участия таких исполнителей, но только при условии, что они открыто поддерживают Украину и демонстрируют активную гражданскую позицию.

8% участников ответили, что артисты с таким бэкграундом могут участвовать в Нацотборе наравне с другими, а 11% не смогли определиться с ответом.

В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, проживающих на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Действующие правила Нацотбора на Евровидение

Суспільне мовлення напоминает, что действующие правила Нацотбора предусматривают недопуск артистов, которые после 15 марта 2014 года вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на других оккупированных территориях Украины, а также на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года.

– Суспільне считает представление Украины на международном конкурсе такими артистами недопустимым, – говорится в заявлении вещателя.

Исследование провели на фоне публичных дискуссий о правилах Нацотбора. В частности, продюсер Михаил Ясинский недавно предложил пересмотреть нормы о дисквалификации артистов, выступавших в России до 2022 года, назвав их устаревшими.

Этому предшествовал недопуск к Нацотбору певицы Оли Поляковой, чью заявку автоматически отклонили из-за выступления в Москве в мае 2015 года. Продюсером артистки является именно Ясинский.

Правило о запрете участия артистов с концертной деятельностью в РФ введено после скандала с певицей Maruv. Она победила на Нацотборе 2019, но не поехала на Евровидение, потому что решила развивать карьеру в России. Украина в том году отказалась от участия в конкурсе.

Источник : Суспільне

