Більшість українців виступають проти участі в Нацвідборі на Євробачення тих артистів, які після 2014 року виступали в Росії.

Суспільне Мовлення оприлюднило результати власного опитування, проведеного агенцією Info Sapiens.

Результати опитування щодо участі в Нацвідборі

Згідно з результатами опитування, 56% респондентів вважають, що артисти, які у 2014-2022 роках продовжували концертну діяльність в РФ, не мають права брати участь у Нацвідборі.

Зараз дивляться

Ще 25% опитаних допускають можливість участі таких виконавців, але лише за умови, що вони відкрито підтримують Україну та демонструють активну громадянську позицію.

8% учасників відповіли, що артисти з таким бекграундом можуть брати участь у Нацвідборі нарівні з іншими, а 11% не змогли визначитися з відповіддю.

В опитуванні взяли участь 800 респондентів віком від 18 до 70 років, які проживають на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Чинні правила Нацвідбору на Євробачення

Суспільне Мовлення нагадує, що чинні правила Нацвідбору передбачають недопуск артистів, які після 15 березня 2014 року вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на інших окупованих територіях України, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

– Суспільне вважає представлення України на міжнародному конкурсі такими артистами неприпустимим, – йдеться в заяві мовника.

Дослідження провели на тлі публічних дискусій щодо правил Нацвідбору. Зокрема, продюсер Михайло Ясинський нещодавно запропонував переглянути норми щодо дискваліфікації артистів, які виступали в Росії до 2022 року, назвавши їх застарілими.

Цьому передував недопуск до Нацвідбору співачки Олі Полякової, чию заявку автоматично відхилили через виступ у Москві в травні 2015 року. Продюсером артистки є саме Ясинський.

Правило про заборону участі артистів із концертною діяльністю в РФ запроваджене після скандалу зі співачкою Maruv. Вона перемогла на Нацвідборі 2019, але не поїхала на Євробачення, бо вирішила розвивати кар’єру в Росії. Україна того року відмовилася від участі в конкурсі.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.