Вокруг заявки певицы Оли Поляковой на участие в Нацотборе на Евровидение 2026 продолжается публичный конфликт.

Причиной новой волны обсуждений стало заявление музыкального продюсера Нацотбора Джамалы о песне, которую Полякова подала на конкурс.

Продюсер певицы Михаил Ясинский уже опубликовал опровержение с доказательствами.

Что сказала Джамала

По словам Джамалы, Полякова подавала заявку на конкурс с песней Warrior. Об этом артистка рассказала в беседе с журналисткой программы Утро в большом городе на ICTV2 Ксенией Малинюк.

– Хорошая песня. Это как раз Warrior, кажется. Именно с этой песней она хотела ехать, – отметила продюсер Нацотбора.

Вот только эту песню Оля Полякова уже представила слушателям, что было бы нарушением правил участия в национальном этапе конкурса. Впрочем, Михаил Ясинский уже заявил, что слова Джамалы не соответствуют действительности, и обнародовал скрины конкурсной заявки, поданной на Нацотбор.

Ответ продюсера Поляковой

Согласно документам, в заявке указана песня Queen of the night, написанная Олей Поляковой в соавторстве с Риком Паркгаузом и Джорджем Тиззардом.

– Если это не ложь, то что это? Мы никогда и нигде не говорили, что Warrior песня заявка. Память – действительно слабое место этой певицы. Собственные выступления в РФ после 2014 года в принципе можно забыть, потому что давно это было и много воды утекло, но песню-заявку продюсеру отбора забыть как-то не очень профессионально, – высказался Ясинский.

Предыстория конфликта

В октябре Оля Полякова подала заявку на участие в национальном отборе на Евровидение 2026. В то же время она обратилась к Общественному вещанию с просьбой обновить правила, которые запрещают участие артистам, выступавшим в России после 2014 года.

Певица заявляла, что эти правила “утратили свою актуальность” и могут ограничивать гражданские права украинских артистов. В письме к председателю правления Общественного Николаю Чернотицкому Полякова подчеркивала, что живет и работает в Украине, платит налоги и реализует благотворительные проекты.

Суспільне в ответ заявило, что правила Нацотбора 2026 не могут быть изменены после его начала, а также считает недопустимым представление Украины артистами, которые после 15 марта 2014 года вели концертную деятельность на территории государства-агрессора или на оккупированных территориях.

После отказа Суспільного менять правила продюсер Поляковой Михаил Ясинский обратился к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) с просьбой вмешаться в ситуацию. Также он заявлял о возможном судебном иске в случае, если правила не будут пересмотрены.

