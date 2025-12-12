Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський ініціює публічне обговорення необхідності перегляду окремих положень правил Нацвідбору на Євробачення.

Він офіційно звернувся до Суспільного з цією пропозицією, наголосивши, що не хоче доводити це питання до суду.

Ясинський про правила Нацвідбору на Євробачення

– Я офіційно звернувся до Національної суспільної телерадіокомпанії України з пропозицією ініціювати публічне обговорення необхідності перегляду відповідних положень правил. Запрошую до відкритого діалогу представників Суспільного, журналістів і медіа, юристів, представників музичної індустрії та громадськості, – написав Ясинський у Facebook.

Головну проблему Ясинський вбачає в тому, що чинна редакція правил Нацвідбору на Євробачення передбачає автоматичну заборону участі для артистів, які у період 2014–2022 років мали виступи на території РФ або тимчасово окупованих територіях.

Такий підхід, на думку продюсера, не враховує реальні життєві обставини, не передбачає індивідуальної оцінки, створює ризики непрямої дискримінації, формує презумпцію “неналежності” без аналізу.

– Європейська правова практика чітко визначає: дискримінацією може бути не лише пряма заборона, а й формально нейтральна норма, яка непропорційно зачіпає окрему групу людей. Правила мають карати підтримку агресії, а не сам факт перебування у певному географічному просторі в минулому, – вважає Ясинський.

У зв’язку з цим Ясинський пропонує закласти такі положення у правила Нацвідбору на Євробачення:

повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24 лютого 2022 року;

період до 24 лютого 2022 року має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції;

індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації;

однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану.

Продюсер наголосив що “не хоче доводити це питання до суду”, а натомість запрошує Суспільне, юристів, медіа та представників індустрії долучитися до конструктивного діалогу.

Що відомо про скандал Полякової із Суспільним

У жовтні Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір на Євробачення 2026 і закликала Суспільне змінити правила, згідно з якими її не допускають до участі в конкурсі.

Суспільне заявило, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку. А також мовник вважає неприпустимим представлення України на Євробаченні артистами, які після 2014 року виступали в РФ чи на окупованих територіях.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії RU.TV.

Після цього продюсер співачки Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням втрутитися у справу щодо Нацвідбору 2026 та пригрозив Суспільному судом. Полякова також натякала, що її юристи вже нібито передали всі матеріали до суду.

Фото: Михайло Ясинський

