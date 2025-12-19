Лауреат кинопремии Оскар и документалист Мстислав Чернов рассказал, что его новый фильм 2000 метров до Андреевки – это фильм не только о реальности войны, но и о расстояниях и человечности людей, сидящих в окопах. А также о расстоянии между Европой и Украиной, между украинским обществом и людьми в окопах.

Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian, которое в своем списке лучших фильмов года поставило 2000 метров до Андреевки на второе место.

2000 метров до Андреевки: Чернов о фильме

Мстислав Чернов начал работать над этой лентой еще когда проходили показы 20 дней в Мариуполе для западной аудитории. Режиссер признался, что вернулся на передовую для съемок ленты из-за того, что увидел в Мариуполе, Буче и Харькове, который ежедневно подвергается бомбардировкам со стороны российской армии.

Уже во время монтажа 20 дней в Мариуполе он искал историю, которая стала бы ответом на чувство отчаяния и беспомощности – фильм не только о жертве войны, но и о действии, силе и сопротивлении украинцев агрессии.

Чернов участвовал в фестивалях и публичных показах на Западе с фильмом 20 дней в Мариуполе. В то же время в Украине продолжались бои и контрнаступление, и режиссер постоянно возвращался из мирных европейских городов прямо в окопы для документирования.

Именно это резкое столкновение двух миров – войны и мира – стало основой 2000 метров до Андреевки, фильма не только о боевых действиях, но и о дистанции между фронтом и тылом, Украиной и Европой.

– И в том окопе я видел мир, который был другим. Он был как другая планета или как 100 лет назад во времени. Это столкновение двух миров – я просто пытался это выразить. Я пытался понять, как мы живем в мире, где существуют война, мир, человечность, насилие. И поэтому 2000 метров до Андреевки естественно стал фильмом о расстояниях, не только о реальности войны, не только о человечности людей, зажатых в этих окопах. А также о расстоянии между Европой и Украиной, между украинским обществом и людьми в окопах. Надеюсь, это чувствуется, – сказал Чернов.

По словам Чернова, с начала 2025 года многие украинцы на фронте и в тылу чувствуют себя брошенными международным сообществом. В то же время это не отдаляет общество от армии, а наоборот сплочает его.

Режиссер подчеркнул, что ставка России на ракетный террор как способ сломить украинцев является ошибочной: удары по городам только усиливают единство и поддержку военных.

– Это то, что я считаю удивительным в украинцах, но это удивительно в людях в целом… Я считаю большой ошибкой, что Россия думает, что бомбардировки украинских городов баллистическими ракетами помогут им добиться соглашения, которое они хотят, на условиях, которые они хотят, и что украинская общественность просто дистанцируется от солдат или дистанцируется от правительства. Это не будет так, – подчеркнул он.

2000 метров до Андреевки: главное послание фильма

Мстислав Чернов подчеркнул, что его главное послание заключается в том, чтобы фильм был правильно интерпретирован.

– Этот фильм не прост, это не пропагандистский фильм. Это фильм о чем-то большем – об Украине, о самой войне, о нас в этот исторический момент. И как нам пережить этот момент в нашей истории? Я хочу, чтобы зрители увидели, насколько бессмысленным и ужасным является само понятие войны и что мы, как люди, не должны этого делать друг другу. Но в то же время самооборона украинцев не является бессмысленной, – подчеркнул он.

Чернов объяснил, что для украинской аудитории его фильм – это прежде всего о памяти и жертве конкретных людей.

В то же время он подчеркнул, что распространенное за границей утверждение о “бессмысленности” войны является ошибочным: сама война – да, но самооборона Украины – нет.

Режиссер также рассказал, что во время съемок фильма искал надежду даже в темные моменты войны. Ее он находил в людях, которые продолжают бороться, защищать свои семьи и страну, несмотря на потери, что дает ему веру, что Украина выстоит.

– Каждый из мужчин, которых мы встречаем в фильме, дал мне эту надежду. Я пошел в тот лес, где происходит действие фильма, с чувством безнадежности. И я нашел свою надежду. Я увидел деревья, которые были уничтожены артиллерией, но уже отрастают.

Я видел людей, которые, несмотря на то, что знают, что могут потерять своих друзей, потерять жизнь, что могут установить флаг, а он все равно может упасть, все равно это делают. Они все равно защищают свои семьи. Это дает мне надежду, что Украина, как бы ни было трудно, выстоит, – подчеркнул он.

Напомним, лента 2000 метров до Андреевки продолжает борьбу за премию Оскар 2026 года. Американская киноакадемия внесла фильм в короткий список документальных лент. Шорт-листы будут объявлены в январе следующего года. За это время члены Киноакадемии должны просмотреть короткие списки номинантов.

