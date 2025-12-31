Зимние праздники — это время тепла, семейного уюта и любимых фильмов, без которых трудно представить празднование Нового года.

Именно в эти дни хочется замедлить темп, собраться вместе с близкими и посмотреть фильмы, которые дарят хорошее настроение, смех и веру в новогодние чудеса. Факты ICTV собрали подборку фильмов, которые идеально подойдут для праздничных вечеров.

Один дома

Это бесспорная классика, которая уже много лет остается главным символом новогодних праздников.

История о сообразительном Кевине МакКалистере, который остался один дома и дал отпор грабителям, дарит юмор, ностальгию и настоящий дух праздника. Сейчас к просмотру доступны шесть частей, так что выбирайте любимую и наслаждайтесь.

Поезд в 31 декабря

Это теплая зимняя комедия, в которой судьбы героев переплетаются в новогоднюю ночь в поезде. Но когда поезд ломается посреди поля, начинается все самое интересное: любовные интриги, скандалы и даже роды.

В главных ролях — звездный состав: Станислав Боклан, Артемий Егоров, Андрей Исаенко, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома (Dzidzio), Юрий Горбунов, Лилия Цвеликова, Анастасия Иванюк, Дмитрий Павко, Влад Никитюк, Лилия Ребрик и Максим Девизоров.

Пара на праздники

Легкая романтическая комедия о двух незнакомцах, которые договариваются быть парой только на праздники. Но у любви свои планы на них.

Фильм о том, как иногда случайные решения приводят к настоящим чувствам. В главных ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченовет.

Незабываемое Рождество

Потеряв память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, избалованная наследница попадает на Рождество в уютный дом вдовца-неудачника и его дочери.

И именно в такой семейной атмосфере она открывает для себя простые радости жизни. В главных ролях: Линдси Логан, Корд Оверстрит, Джордж Янг.

Счастливого Рождества

В центре сюжета: девушка Кейт (Эмилия Кларк), которая работает эльфом в магазине и постоянно принимает неправильные решения.

Случайная встреча с привлекательным незнакомцем меняет ее жизнь навсегда. Но он кажется слишком идеальным, чтобы быть правдой. Поэтому Кейт подвергает отношения настоящим испытаниям.

