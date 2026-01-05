Украинская певица Лавика (настоящее имя Любовь Юнак) сообщила о попадании рядом с ее домом после ночной атаки на Киев.

В ночь на 5 января российская армия нанесла удар по Киеву и области. В Оболонском районе зафиксировали попадание по частной медицинской клинике. Есть погибший и пострадавшие, пациентов эвакуировали.

Артистка призналась, что ночь была тревожной, однако с ней и семьей все в порядке.

Лавика показала фото сына после ночного обстрела

О пережитом Лавика рассказала в Instagram-сториз, опубликовав трогательное фото со своим новорожденным сыном.

На снимке малыш лежит в кроватке с пустышкой, рядом – мягкая игрушка. Артистка отметила, что попадание произошло в ее районе, к счастью, никто из близких не пострадал.

– Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста, – написала Лавика.

Напомним, участница шоу Фабрика звезд 3 Лавика впервые стала мамой в 40 лет. В конце декабря она родила сына в Киевском городском роддоме №7. Мальчика назвали Любомиром.

Муж певицы, саунд-продюсер Дмитрий Вознюк, также сообщил о рождении первенца.

Фото: Лавика