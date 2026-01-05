Українська співачка Лавіка (справжнє імʼя Любов Юнак), повідомила про влучання поруч із її будинком після нічної атаки на Київ.

У ніч проти 5 січня російська армія завдала удару по Києву та області. В Оболонському районі зафіксували влучання по приватній медичній клініці. Є загиблий і постраждалі, пацієнтів евакуювали.

Артистка зізналася, що ніч була тривожною, однак із нею та родиною все гаразд.

Лавіка показала фото сина після нічного обстрілу

Про пережите Лавіка розповіла в Instagram-сториз, опублікувавши зворушливе фото зі своїм новонародженим сином.

На знімку малюк лежить у ліжечку з пустушкою, поряд – м’яка іграшка. Артистка зазначила, що влучання сталося в її районі, на щастя, ніхто з близьких не постраждав.

– Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч у нашому районі, але у нас все добре. Бережіть і ви себе, будь ласка, – написала Лавіка.

Нагадаємо, учасниця шоу Фабрика зірок 3 Лавіка уперше стала мамою у 40 років. Наприкінці грудня вона народила сина в Київському міському пологовому будинку №7. Хлопчика назвали Любомиром.

Чоловік співачки, саунд-продюсер Дмитро Вознюк, також повідомив про народження первістка.

Фото: Лавіка