Во время ночной атаки на Киевскую область зафиксированы разрушения в четырех районах региона.

Всего повреждены почти три десятка объектов — жилые дома, транспорт, производственные помещения и объекты энергетики, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Киевскую область 5 января: что известно

В Славутиче Вышгородского района поврежден многоквартирный дом.

Жителей оперативно эвакуировали и временно разместили в пункте обогрева на базе городской больницы.

Пострадавших, к счастью, нет.

Из-за атаки Славутич остался без централизованного электроснабжения – без света почти 8,5 тыс. семей.

Продолжаются восстановительные работы. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Тепло и вода подаются, социальные учреждения работают от генераторов.

В Фастовском районе повреждены 14 частных и один многоквартирный дом, шесть гаражей, производственно-складские помещения и четыре автомобиля.

В селе Кожуховка погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

Спасатели уже ликвидировали все возгорания, аварийные службы восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где частично оборваны сети.

В Обуховском районе взрывной волной выбило окна в частном доме.

В Броварском районе поврежден жилой дом и автомобиль.

Напомним, что ночью 5 января Россия осуществила очередную атаку на Киев.

В Оболонском районе столицы зафиксировали попадание в четырехэтажное здание частной клиники Медиком на уровне второго этажа.

В результате удара возник пожар, пострадали четыре человека, из них двое — в тяжелом состоянии.

Известно, что один из пациентов клиники погиб.