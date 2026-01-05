Атака на Киевскую область: разрушения в четырех районах, есть погибший в Кожуховке
Во время ночной атаки на Киевскую область зафиксированы разрушения в четырех районах региона.
Всего повреждены почти три десятка объектов — жилые дома, транспорт, производственные помещения и объекты энергетики, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Киевскую область 5 января: что известно
В Славутиче Вышгородского района поврежден многоквартирный дом.
Жителей оперативно эвакуировали и временно разместили в пункте обогрева на базе городской больницы.
Пострадавших, к счастью, нет.
Из-за атаки Славутич остался без централизованного электроснабжения – без света почти 8,5 тыс. семей.
Продолжаются восстановительные работы. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.
Тепло и вода подаются, социальные учреждения работают от генераторов.
В Фастовском районе повреждены 14 частных и один многоквартирный дом, шесть гаражей, производственно-складские помещения и четыре автомобиля.
В селе Кожуховка погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.
Спасатели уже ликвидировали все возгорания, аварийные службы восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где частично оборваны сети.
В Обуховском районе взрывной волной выбило окна в частном доме.
В Броварском районе поврежден жилой дом и автомобиль.
Напомним, что ночью 5 января Россия осуществила очередную атаку на Киев.
В Оболонском районе столицы зафиксировали попадание в четырехэтажное здание частной клиники Медиком на уровне второго этажа.
В результате удара возник пожар, пострадали четыре человека, из них двое — в тяжелом состоянии.
Известно, что один из пациентов клиники погиб.