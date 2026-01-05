Ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина призналась, что эти праздничные дни стали для нее особенно ценными.

Звезда объяснила, что впервые за долгое время ее семья собралась вместе в Киеве.

Ефросинина о праздниках

Знаменитость поделилась подборкой семейных фото, показав, как праздновала Новый 2026 год.

Сейчас смотрят

– Какое же счастье я испытывала эти последние десять дней на нашем диване, на котором буквально выросли двое наших детей… Мы с Наной нарезали салаты и пекли с Сашей печенье. Приехал Тимур, и у нас каждое утро были вкусные завтраки, растянутые до обеда, – рассказала ведущая.

Напомним, что дочь Маши Ефросининой учится за границей. До начала полномасштабного вторжения Нана поступила в университет в Нидерландах. Там она проучилась три года, получив диплом бакалавра по политологии. Затем девушка перевелась на магистратуру в университет в Мадриде.

Муж ведущей Тимур Хромаев служит в рядах ВСУ, где, по словам жены, занимается технологиями, в частности дронами.

– На днях все разъедутся, и я начну делать то, что делаю все эти годы, чтобы держаться ментально и чувствовать пульс жизни – погружусь в дела, сосредоточусь на новых и старых проектах, обновлю стрижку и сделаю кучу всего, что давно планировала, или спонтанно что-нибудь придумаю, – обрисовала планы на новый год ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что до большой войны очень любила выезжать зимой куда-нибудь на море, однако теперь ценит каждый миг, который удается провести вместе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.