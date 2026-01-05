Ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася, що ці святкові дні стали для неї особливо цінними.

Зірка пояснила, що вперше за довгий час її родина зібралася разом у Києві.

Єфросиніна про святкування

Знаменитість поділилася підбіркою сімейних фото, показавши як святкувала Новий 2026 рік.

– Яке ж щастя я відчувала ці останні десять днів на нашому дивані, на якому буквально виросли двоє наших дітей… Ми з Наною нарізали салати та робили із Сашком печиво. Приїхав Тимур, і в нас щоранку були смачні сніданки, розтягнуті до обіду, – розповіла ведуча.

Нагадаємо, що донька Маші Єфросиніної навчається за кордоном. До початку повномасштабного вторгнення Нана вступила в університет у Нідерландах. Там вона провчилася три роки, отримавши диплом бакалавра з політології. Відтак дівчина перевелася на магістратуру в університет у Мадриді.

Чоловік ведучої Тимур Хромаєв служить у лавах ЗСУ, де, за словами дружини, займається технологіями, зокрема дронами.

– Днями всі розʼїдуться, і я почну робити те, що роблю всі ці роки, щоб триматися ментально і відчувати пульс життя – занурюсь у справи, зосереджусь на нових та старих проєктах, оновлю стрижку та зроблю купу всього, що давно планувала, або спонтанно щось придумаю, – окреслила плани на новий рік ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що до великої війни дуже любила виїжджати взимку кудись на море, проте тепер цінує кожну мить, що вдається побути разом.