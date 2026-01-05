Яке ж щастя: Маша Єфросиніна на Новий рік зібрала разом всю родину
- Маша Єфросиніна розповіла про особливе святкування Нового 2026 року.
- Вперше за довгий час уся родина ведучої зібралася разом у Києві.
- Зірка зізналася, що нині найбільше цінує можливість бути разом із близькими.
Ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася, що ці святкові дні стали для неї особливо цінними.
Зірка пояснила, що вперше за довгий час її родина зібралася разом у Києві.
Єфросиніна про святкування
Знаменитість поділилася підбіркою сімейних фото, показавши як святкувала Новий 2026 рік.
– Яке ж щастя я відчувала ці останні десять днів на нашому дивані, на якому буквально виросли двоє наших дітей… Ми з Наною нарізали салати та робили із Сашком печиво. Приїхав Тимур, і в нас щоранку були смачні сніданки, розтягнуті до обіду, – розповіла ведуча.
Нагадаємо, що донька Маші Єфросиніної навчається за кордоном. До початку повномасштабного вторгнення Нана вступила в університет у Нідерландах. Там вона провчилася три роки, отримавши диплом бакалавра з політології. Відтак дівчина перевелася на магістратуру в університет у Мадриді.
Чоловік ведучої Тимур Хромаєв служить у лавах ЗСУ, де, за словами дружини, займається технологіями, зокрема дронами.
– Днями всі розʼїдуться, і я почну робити те, що роблю всі ці роки, щоб триматися ментально і відчувати пульс життя – занурюсь у справи, зосереджусь на нових та старих проєктах, оновлю стрижку та зроблю купу всього, що давно планувала, або спонтанно щось придумаю, – окреслила плани на новий рік ведуча.
Маша Єфросиніна додала, що до великої війни дуже любила виїжджати взимку кудись на море, проте тепер цінує кожну мить, що вдається побути разом.