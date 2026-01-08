У застосунку Дія стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2026.

Оскільки дев’ять учасників уже визначені, доля десятого квитка у фінал тепер залежить виключно від глядацьких симпатій.

Нацвідбір на Євробачення 2026 – як проголосувати

Щоб віддати свій голос за одного з учасників, потрібно зайти в застосунок Дія та перейти у розділ Сервіси, після чого обрати вкладку Опитування.

Участь у голосуванні можуть брати громадяни України від 14 років. Обрати можна лише одного кандидата.

Голосування триває з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.

Хто претендує на місце у фіналі

За право стати десятим фіналістом Нацвідбору змагаються шість артистів. Кандидати мають такі порядкові номери в опитуванні, що раніше визначило жеребкування:

Khayat – Герци

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do You Hear Me?

Anstay – by the way

Марта Адамчук – Silvered Pines

Oks – Say It All

Артист, який набере найбільше голосів у Дії, стане десятим фіналістом Нацвідбору 2026.

Нагадаємо, що фінал національного етапу конкурсу відбудеться 7 лютого. Саме тоді ми дізнаємося ім’я представника України, який поїде на Євробачення 2026.

Джерело : Суспільне