Нацвідбір на Євробачення 2026: у Дії стартувало голосування за десятого фіналіста
- У застосунку Дія стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору.
- Участь у голосуванні доступна громадянам України від 14 років.
- Голосування триває з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.
У застосунку Дія стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2026.
Оскільки дев’ять учасників уже визначені, доля десятого квитка у фінал тепер залежить виключно від глядацьких симпатій.
Нацвідбір на Євробачення 2026 – як проголосувати
Щоб віддати свій голос за одного з учасників, потрібно зайти в застосунок Дія та перейти у розділ Сервіси, після чого обрати вкладку Опитування.
Участь у голосуванні можуть брати громадяни України від 14 років. Обрати можна лише одного кандидата.
Голосування триває з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня.
Хто претендує на місце у фіналі
За право стати десятим фіналістом Нацвідбору змагаються шість артистів. Кандидати мають такі порядкові номери в опитуванні, що раніше визначило жеребкування:
- Khayat – Герци
- Karyotype – DNA
- Mon Fia – Do You Hear Me?
- Anstay – by the way
- Марта Адамчук – Silvered Pines
- Oks – Say It All
Артист, який набере найбільше голосів у Дії, стане десятим фіналістом Нацвідбору 2026.
Нагадаємо, що фінал національного етапу конкурсу відбудеться 7 лютого. Саме тоді ми дізнаємося ім’я представника України, який поїде на Євробачення 2026.