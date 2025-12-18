Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2026 провів жеребкування серед шести виконавців, які претендують на вакантне – десяте – місце у фіналі національного етапу конкурсу.

За його результатами визначили порядок, у якому учасників пізніше представлять в онлайн-голосуванні.

Хто стане десятим фіналістом Нацвідбору

Жеребкування проводилося між артистами з лонгліста, які не увійшли до короткого списку. За підсумками лотереї змагатися за десяте місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 артисти будуть у наступному порядку:

Khayat

Karyotype

Mon Fia

Anstay

Марта Адамчук

Oks

Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору 2026 відбудеться у січні наступного року в мобільному застосунку Дія.

Коли стануть відомі всі фіналісти Нацвідбору

Повний перелік фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 15 січня 2026 року. Проведення фіналу національного етапу конкурсу заплановане на лютий.

Раніше організатори назвали імена дев’ятьох фіналістів, до списку яких увійшли Jerry Heil, Laud, Leleka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.

70-й пісенний конкурс Євробачення прийматиме столиця Австрії – Відень. На шоу зʼїдуться представники 35 країн, мовники яких уже підтвердили свою участь. Відомо, що півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня, у суботу.

Конкурс прийматиме найбільша крита арена країни – Wiener Stadthalle. Право на проведення Євробачення Австрія отримала після перемоги JJ з піснею Wasted love на Євробаченні 2025.

Джерело : Суспільне

