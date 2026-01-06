Суспільне Мовлення оголосило дату проведення фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026.

Нацвідбір на Євробачення 2026 – дата фіналу

Фінал національного відбору на Євробачення 2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Захід пройде форматі великого телевізійного концерту.

Креативний директор Нацвідбору 2026 Герман Нєнов зазначив, що ключовою лінією цьогорічного конкурсу стане меседж Будь унікальним.

– Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціонування учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на Євробаченні завжди потрібні індивідуальність і власний голос, – поділився Нєнов.

Під час фіналу Нацвідбору 2026 Суспільне разом із Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів. Долучитися до збору й задонатити за посиланням можна вже зараз, а також підтримати ініціативу можна буде під час трансляції конкурсу.

Нагадаємо, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення 2026 відбудеться у Відні (Австрія). Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд фінал пройде у суботу, 16 травня.

Організатори Нацвідбору вже назвали імена дев’ятьох фіналістів, до списку яких увійшли Jerry Heil, Laud, Leleka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба. Повний список учасників конкурсу буде оприлюднено до 15 січня.

Джерело : Суспільне