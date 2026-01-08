Совет директоров медиагиганта Warner Bros Discovery (WBD) отклонил предложение компании Paramount Skydance о поглощении.

Несмотря на то, что Paramount предлагала выкупить акции за наличные, руководство WBD считает это предложение недостаточным и слишком рискованным по сравнению с уже согласованным слиянием с Netflix.

Почему WBD отказалась от предложения Paramount

Это была уже восьмая попытка Paramount Skydance перехватить контроль над Warner Bros Discovery. На этот раз компания Дэвида Эллисона предлагала $30 за акцию, однако совет директоров WBD остался непреклонен и призвал акционеров не принимать это предложение.

Основной причиной отказа стал огромный финансовый риск. Paramount Skydance, рыночная капитализация которой составляет всего $14 млрд, планировала привлечь почти $95 млрд кредитов и инвестиций для покупки WBD. Совет директоров заявил, что эта сделка могла бы стать “крупнейшим выкупом в кредит в истории”.

К тому же переход к Paramount заставил бы WBD выплатить Netflix штраф за разрыв контракта в размере $2,8 млрд и дополнительные сборы за финансирование. В итоге реальная выгода для акционеров была бы значительно ниже, чем кажется на первый взгляд.

Преимущества слияния с Netflix

Сделка с Netflix кажется более простой и надежной. Акционеры Warner Bros Discovery получат $23,25 наличными и акции Netflix еще на $4,50 за акцию. Кроме того, после разделения компании в 2026 году они сохранят долю в Discovery Global.

В совете директоров также напомнили, что Netflix — финансово сильная компания с большой рыночной стоимостью и стабильными доходами. Это снижает риски и дает Warner Bros Discovery больше свободы работать в привычном режиме до завершения сделки.

В своем письме к акционерам совет директоров подчеркнул, что Paramount неоднократно игнорировала замечания о недостатках своих предложений.

В настоящее время руководство WBD сосредоточено исключительно на завершении слияния с Netflix, считая его наиболее выгодным для будущего компании.

