Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Є нюанси: Фагот пояснив, чому Ротару не робить публічних заяв про війну

Фагот, Софія Ротару

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, припустив, чому артистка Софія Ротару не робить публічних заяв про війну в Україні.

Зазначимо, що співачка регулярно виходить на зв’язок із підписниками у сториз в Instagram. Зазвичай вона вітає українців зі святами або реагує на трагічні події, як-от російські атаки на наші міста. Однак заяв про війну із засудженням окупантів Ротару не робила.

Фагот про позицію Ротару

Михайлюта зазначив, що давно не спілкувався з артисткою, оскільки після початку повномасштабного вторгнення їхні шляхи не перетиналися. Однак Фагот припустив, що мовчання Ротару може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.

– Наскільки я розумію, там є свої нюанси. Можливо, вона обережна через те, що має чимало активів на окупованих територіях. І ці питання поки не вирішені, – сказав лідер гурту ТНМК.

Також Фагот додав, що після початку великої війни бачився з сином співачки Русланом Євдокименком.

– Ми обидва байкери. Якось на Різдво перетиналися у спільних друзів, – поділився музикант.

Софія Ротару під час війни перебуває в Україні. Нещодавно співачка показалася у рідних Маршинцях, що у Чернівецькій області. Саме там у колі рідних Ротару відсвяткувала своє 78-річчя.

Джерело: Обозреватель

