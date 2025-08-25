Є нюанси: Фагот пояснив, чому Ротару не робить публічних заяв про війну

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, припустив, чому артистка Софія Ротару не робить публічних заяв про війну в Україні.

Зазначимо, що співачка регулярно виходить на зв’язок із підписниками у сториз в Instagram. Зазвичай вона вітає українців зі святами або реагує на трагічні події, як-от російські атаки на наші міста. Однак заяв про війну із засудженням окупантів Ротару не робила.

Фагот про позицію Ротару

Михайлюта зазначив, що давно не спілкувався з артисткою, оскільки після початку повномасштабного вторгнення їхні шляхи не перетиналися. Однак Фагот припустив, що мовчання Ротару може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.

– Наскільки я розумію, там є свої нюанси. Можливо, вона обережна через те, що має чимало активів на окупованих територіях. І ці питання поки не вирішені, – сказав лідер гурту ТНМК.

Також Фагот додав, що після початку великої війни бачився з сином співачки Русланом Євдокименком.

– Ми обидва байкери. Якось на Різдво перетиналися у спільних друзів, – поділився музикант.

Софія Ротару під час війни перебуває в Україні. Нещодавно співачка показалася у рідних Маршинцях, що у Чернівецькій області. Саме там у колі рідних Ротару відсвяткувала своє 78-річчя.

