Финалистка романтического реалити Холостяк 14 Ирочка Пономаренко высказалась о выборе Тараса Цымбалюка в финале. Также модель призналась, общалась ли она с актером после проекта.

Ирочка о выборе Цымбалюка

Ирочка покинула проект Холостяк за шаг до финального выбора Тараса. В момент, когда главный герой провожал девушку домой, она поняла, что, наверное, он просто играл с ней.

— Тарас провожает меня, и я понимаю, что, наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны все это было по-настоящему. Я воспринимала, что все это реально. Казалось, что я чувствовала его реальные эмоции, поступки, взаимодействие со мной, — сказала модель.

Ирочка отметила, что сейчас не испытывает чувств к Цымбалюку, и на проекте они поставили точку в их истории. В конце концов, девушка рада, что все сложилось именно так.

— Это был период моей жизни, в котором мы конкретно поставили точку, потому что он меня не выбрал, когда я его выбирала. До свидания. Все закончилось тогда, — подчеркнула модель.

После Холостяка Тарас с Ирочкой общались только один раз по поводу совместного поста в Instagram, а также на пост-шоу.

Напомним, что в финале Холостяка 14 Тарас Цымбалюк выбрал Надин. После проекта пара пыталась построить отношения, однако сейчас они не вместе.

Фото: Ирочка Пономаренко

Источник : Слава Демин